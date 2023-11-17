網上投資騙案創新高　首三季3523宗失$21億　冒認解放軍呃$2700萬

自網上投資交易越來越方便，網上投資騙案數字持續上升，今年首三季案件數字以及損失金額創歷年新高，達3,523宗個案涉款21.3億元，今年最大宗案件涉2,700萬元，一名冒認駐港解放軍的騙徒，在一個虛假投資平台玩「A股」，當老婦欲提取1,000元利潤時卻被拒，始知受騙。



警方提醒，騙徒會冒認不同身份騙款，甚至會假扮投資名人，「如果有錢賺，呢位人士推介畀市民嘅用意係咩呢？點解要將一個有錢賺方式推介畀陌生人？」呼籲市民要留意可疑投資專頁，如果成立日期較短，有較高受騙風險。



自網上投資交易越來越方便，網上投資騙案數字持續上升，今年首三季案年數字以及損失金額創歷年新高。(鄧宇詩攝)

6成騙徒經WhatsApp接觸受害人

根據警方數字，今年首三季網上投資騙案數字，比去年同期上升接近1.6倍達3,523宗，損失金額更上升22.5倍，達21.3億元；58%個案涉本地及境外證券，有60%騙徒經WhatsApp接觸受害人。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎表示，騙徒會透過「白撞」訊息與受害人溝通，建立信任關係再說服受害人進行投資。今年最大宗案件損失金額達2,700萬元，在去年11月一名自稱「駐港解放軍」在通訊軟件LINE以白撞方式，接觸一名70歲的老婦，兩人其後建立朋友關係。

冒認解放軍經LINE白撞 騙七旬婦玩「A股」

冒認解放軍的騙徒誘騙老婦到一個虛假投資平台註冊戶口，並投資內地股票，聲稱有高回報，老婦在去年11月至本年6月期間轉賬73次到不同本地戶口，合共2,700萬元，當她嘗試提取賺取的1,000元時，騙徒以不同理由拒絕他，其後老婦與兒子相討時才發現被騙。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組高級督察陳智穎(右)表示，騙徒會透過「白撞」訊息與受害人溝通，建立信任關係再說服受害人進行投資。(鄧宇詩攝)

「投資專家」開班教投資 誘抽新股騙200萬

除了白撞訊息外，亦有不少市民在通訊軟件中的投資教學群組中被騙。陳女士（化名）現身說法，指在Facebook看到一個廣告稱，加入WhatsApp群組有專家教投資，甚少投資經驗的陳小姐因而在8月底加入了一個名為「鴻運當頭」的WhatsApp 群組，群組內有兩位自稱「投資專家」的人士不時以短訊或影片方式教人投資。

其後，「投資專家」的助理向陳女士指，可以使用應用程式「南向聯合」進行投資，陳女士1個月內在應用程式投資了約49萬元，全均沒有賺取利潤。其後，其中一位「投資專家」向她指，將有新股推出，希望陳女士抽股。

雖然陳女士表示，沒錢再投資，但騙徒說服她此投資「必贏」，可以賺回以前損失的金額。後來，陳女士抽中了股份，騙徒指，她需以200多萬元回購，若不回購可加錢再進行其他投資，令她懷疑為騙案，於是上網尋找相關資料，最後在警方的守網者找到相關資料而報案。「南向聯合」現仍可在App Store 找到。

陳女士因在Facebook看到一個廣告稱，加入WhatsApp 群組有專家教投資，甚少投資經驗的陳小姐因而在8月底加入了一個名為「鴻運當頭」的WhatsApp 群組。(鄧宇詩攝)

警：點解要將一個有錢賺方式推介畀陌生人？

陳智穎指，現時不少騙徒會在社交媒體帖文上加上公眾人物的相，以作為招徠，增加公信力。他表示，市民進行投資前應想清楚，查清楚對方背景，「大家可以諗諗，如果有錢賺，呢位人士推介俾市民嘅用意係咩呢？佢自己本身都無得益，點解要將一個有錢賺方式推介畀陌生人。」

受害人年紀最輕13歲 留意專頁註冊日期

警方表示，本年度案件受害者年齡由13至80歲不等，其中佔比最多的為46至55歲人士，佔25%。受害人年紀最少案件為一位中一女生，在今年8月在社交媒體認識到一位自稱投資專家人士指，有高回報外幣投資計劃，受害人分開5次轉賬合共4,240元給騙徒。

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司陳純青表示，如市民在Facebook 遇到投資廣告可以查看專頁創辦的日子，如屬一年之內，加上專頁內只有少量帖文，則屬危險。