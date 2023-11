張天愛承傳亡父張有興公益精神　助百基層兒童學藝：為窮人起舞

首位華人市政局主席張有興去年1月離世,其女兒、著名時裝設計師張天愛日前將父親大批珍貴藏品捐贈中大圖書館,涵蓋1962至2012年半世紀的珍貴檔案。張有興曾在香港推動9年免費教育,作為女兒的張天愛,她早前幫助在北京太陽村過百名基層兒童學藝自立,「Dancing for the poor,not dancing to be beautiful.(為貧窮的人起舞,而不是為漂亮而跳。)」希望承傳父親樂於助人精神。



父親推動9年免費教育 教導兒女為人們服務

首位華人市政局主席張有興去年1月離世,生前曾在香港推動9年免費教育,其女兒張天愛日前捐贈父親的珍貴藏品予中大圖書館並接受訪問。訪問當天,她拿起一張黑白舊照的藏品,她稱那是自己最喜歡的一幅照片,攝於1959年,照片中父親穿著中國傳統的馬褂長袍,與母親一同會面首次訪港的英國菲臘親王。她憶述父親生前教導兒女:「你要為世界的人們服務。( Your have to serve the people in the world.)」

張天愛說,父親當年非常關注香港的小販問題,亦成功推動9年的免費教育,帶著小時候的她到處體察民情,甚至逐屋企敲門,提醒居民倒垃圾及如何幫助清潔香港。

內地推免費藝術培訓 助太陽村孩子學藝自立

承傳了父親在港推動免費教育的熱心,張天愛指「無錢都可以去幫」,她在內地進行十年的表演藝術及舞蹈的免費培訓教育。1999年,張天愛創辦的天愛藝術文化基金,曾參與內地社會公益事業如春蕾計劃、希望工程,幫助貧困失學的兒童重返校園及培訓在北京太陽村(收留因父母坐牢而失去依靠的孩子的庇護所)約一百名孩子,讓他們學習包括舞蹈在內的文化藝術,例如燈光、音響、攝影、化妝、服裝等工作。

看著這些孩子在十多年間長大成人,張田愛稱有部分人、甚至其出獄家人亦投身天愛基金工作。她表示希望培訓這些孩子,「Dancing for the poor,not dancing to be beautiful。(為貧窮的人而跳舞,而不是為漂亮而跳。)」

▼張天愛捐出張有興半世紀珍貴藏品予中大▼