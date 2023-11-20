張天愛承傳亡父張有興公益精神　助百基層兒童學藝：為窮人起舞

首位華人市政局主席張有興去年1月離世，其女兒、著名時裝設計師張天愛日前將父親大批珍貴藏品捐贈中大圖書館，涵蓋1962至2012年半世紀的珍貴檔案。張有興曾在香港推動9年免費教育，作為女兒的張天愛，她早前幫助在北京太陽村過百名基層兒童學藝自立，「Dancing for the poor，not dancing to be beautiful.（為貧窮的人起舞，而不是為漂亮而跳。）」希望承傳父親樂於助人精神。



父親推動9年免費教育 教導兒女為人們服務

首位華人市政局主席張有興去年1月離世，生前曾在香港推動9年免費教育，其女兒張天愛日前捐贈父親的珍貴藏品予中大圖書館並接受訪問。訪問當天，她拿起一張黑白舊照的藏品，她稱那是自己最喜歡的一幅照片，攝於1959年，照片中父親穿著中國傳統的馬褂長袍，與母親一同會面首次訪港的英國菲臘親王。她憶述父親生前教導兒女：「你要為世界的人們服務。（ Your have to serve the people in the world.）」

張天愛說，父親當年非常關注香港的小販問題，亦成功推動9年的免費教育，帶著小時候的她到處體察民情，甚至逐屋企敲門，提醒居民倒垃圾及如何幫助清潔香港。

內地推免費藝術培訓 助太陽村孩子學藝自立

承傳了父親在港推動免費教育的熱心，張天愛指「無錢都可以去幫」，她在內地進行十年的表演藝術及舞蹈的免費培訓教育。1999年，張天愛創辦的天愛藝術文化基金，曾參與內地社會公益事業如春蕾計劃、希望工程，幫助貧困失學的兒童重返校園及培訓在北京太陽村（收留因父母坐牢而失去依靠的孩子的庇護所）約一百名孩子，讓他們學習包括舞蹈在內的文化藝術，例如燈光、音響、攝影、化妝、服裝等工作。

看著這些孩子在十多年間長大成人，張田愛稱有部分人、甚至其出獄家人亦投身天愛基金工作。她表示希望培訓這些孩子，「Dancing for the poor，not dancing to be beautiful。（為貧窮的人而跳舞，而不是為漂亮而跳。）」

▼張天愛捐出張有興半世紀珍貴藏品予中大▼

