社協：基層幼童課後學習不足　促免費教育擴至幼兒園或幼兒中心

香港社區組織協會、兒童權利關注會及幼稚園教育政策關注組，今日（14日）發佈「家庭幼童課後學習及生活支援情況問卷調查」。研究發現，近六成幼童無參加課後活動，同時，為照顧幼童學習及生活，受訪家長的身心普遍出現負面影響，揭示貧窮家庭幼童在課後學習及生活支援上嚴重不足。 社協指出，世界各地的研究均證實幼兒的培育較任何階段重要，建議增加幼兒學習資助及支援，免費教育擴展至幼兒園及全日制幼稚園。

社協早前進行調查，結果發現，受訪家庭的幼童因經濟原因，而缺乏充足活動資源。（社協提供）

社協於今年1月至6月進行調查，訪問育有幼童的貧窮家庭家長，當中涉及逾160名幼童兒童，了解現存幼稚園教育及幼兒照顧服務，能否有效扶助貧窮家長及幼童脫離困境。

近六成幼童無參加課後活動

結果發現，受訪家庭的幼童因經濟原因，而缺乏充足活動資源。有近六成人表示，幼童課後並沒有參加其他特定的活動。由於不少活動要收費，包括英文班、興趣班等，令貧窮家庭卻步，只能參加有限度的免費活動等。

同時，研究又發現，有基層家庭平均每月花費500至600元，使子女可參加加幼稚園課後的活動或服務，全年開支逾6,000至7,200元，惟每月開支已佔家庭收入介乎3至5%，對於貧窮家庭開支亦非少數目。

社協指出，有逾6成受訪家長曾出現休息不足、脾氣暴躁等情況。（社協提供） 逾6成家長出現負面影響 結果發現，為照顧幼童學習及生活，受訪家長的身心普遍出現負面影響，當中分別有逾6成人出現休息不足、脾氣暴躁等情況，但卻有2成人不理會自己負面情緒，故自評頗無能力協助子女全面學習和成長。 同時，幼兒家長亦可能因有其他要事處理，普遍缺乏援手代為照顧幼童，反映託兒及幼兒照顧服務持續需求極大。

幼兒照顧服務名額少、費用貴

至於在使用幼兒照顧服務的經驗時，調查指，除了幼稚園暨幼兒中心的服務，大部份受訪者均未有使用其餘類別的幼兒服務，主要原因包括服務費用昂貴、不知道有該項服務等。

另一方面，受訪家長普遍未能成功申請各項幼兒照顧服務，最普遍原因皆為名額太少、輪候不到等。

促政府支援幼兒教育

社協認為，世界各地的研究，均證實幼兒的培育較任何階段重要，但香港政府對貧窮家庭的幼兒學習及照顧卻大大落後，要求政府大力支援幼兒教育，包括將免費幼稚園教育擴展至幼兒園或幼兒中心（Nursery）、設立「幼童課後活動及興趣班學習劵」，以拉近貧富幼童學習機會差距等。