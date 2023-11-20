葉兆輝指有輕生學童遺書揭受社運、疫情影響　憂考試期更嚴重

2016年學童自殺個案頻生，引起各界關注，政府設立防止學生自殺委員會；事隔多年，學童輕生個案再次上升。香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝今日（11日）在電台節目表示，相對於2016年的情況，今次的情況幅度、深度更嚴重。他解釋，根據學童遺書及研究顯示，受2019年社會運動及新冠肺炎疫情影響，學童與家人、學校關係變得疏離，部份人又離開香港，例如原本可當作傾談對象的老師離港，令學童遇困難時，未知如何求助，影響青年發展。

葉兆輝又特別提醒家長，當子女沉迷打機時，不要生氣至「拔電線」，形容打機是年輕人的「命根」，曾有一兩宗個案在遇到這情況後發生。



香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝。（資料圖片／林靄怡攝）

葉兆輝在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，從一些自殺個案的遺書得知，2019年社會運動和三年疫情，對年輕人的影響很大，關係變得疏離，部份人甚至離港，包括原本可傾談的老師。他續指，家人、同學、老師都是年輕人的重要伙伴，若未能建立夥伴關係，他們未必知道如何求助。他尤其擔心，11月是考試季節，情況會更加嚴重。

他表示，警方數字顯示，七成年輕人輕生個案都沒精神健康紀錄，亦有一半人遇到問題不尋找幫助。

曾有出事個案 因家長「拔電線」

葉兆輝特別提醒家長，遇到子女沉迷打機時，不要生氣至要「拔電線」，形容打機是年輕人的「命根」，曾有一兩個個案在遇到這情況後出事。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288