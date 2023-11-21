贏在起跑線？

撰文：01醫務所
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這句說話近年耳熟能詳，尤其是剛剛做家長的阿添，常常把「贏在起跑線」當作育兒座右銘，要讓幼稚園高班的女兒參加很多興趣班和面試班，當中包括學習鋼琴、小提琴、溜冰、朗誦、普通話、拼音和數學。付出的除了金錢，還有追趕那密密麻麻時間的煩惱，目的就是要女兒在多方面也有傑出表現，能夠考入一間名校，認為這就是一場勝利。可惜面試日期越近，女兒的表現反而越退步，阿添也洞悉到女兒的壓力過大了。

撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生劉育成

子女奪得冠軍當然可喜，但一次的失敗是不會決定他日後失敗的。反之，如果能夠培育子女接受失敗、懂得反省和學習成功的因素(plasticity) ，這才是建立韌性(resilience) 的關鍵。（資料圖片）

當然作為家長，想給孩子最好的教育是理所當然的，假如人生真的像一場長跑，每位家長也會想給子女一對最好的跑鞋，為他們找個最好的教練，如果能力可以，甚至想把他們將要跑的道路鋪平，用盡所有物質去支援子女，但是不要忘記，這條路還是要小朋友自己努力完成的。子女奪得冠軍當然可喜，但一次的失敗是不會決定他日後失敗的。反之，如果能夠培育子女接受失敗、懂得反省和學習成功的因素(plasticity) ，這才是建立韌性(resilience) 的關鍵。

作為家長，筆者更願意為小朋友站在起跑線前做最好的準備，沿途為他鼓勵打氣，然後在終點線上為他們付出的努力而歡呼喝采。（VCG圖片）

另外研究顯示，社交支援(sociality)也是建立韌性的重點，如果因為追趕課程，而犧牲了母子關係和朋友關係，便令孩子面對困難時失去一個重要的支柱。最後，想要建立韌性，尋找意義（meaning)是第三個要領，要讓孩子欣賞自己的努力和進步，享受學習興趣班比盲目追重成績更為重要。

其實漫漫人生，人生不如意事十常八九，逆境總比順境多，與其贏在起跑線，輸在終點線，作為家長，我更願意為小朋友站在起跑線前做最好的準備，沿途為他鼓勵打氣，然後在終點線上為他們付出的努力而歡呼喝采！

（篆刻作品 逆風而行）
青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。

「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。

故事細節經修改以保障病人私隱。

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