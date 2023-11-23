易通行｜遲交衍生罰款7800萬入庫房　6千欠費個案交法庭或釘牌

政府推出不停車繳費服務易通行約半年，大部份政府隧道都毋須再停車繳交隧道費，運輸署宣布，大老山隧道亦將於下周日（26日）凌晨5時起實施易通行。



運輸署今日（23日）就5月啟用易通行至今作統計，指有車主一直未交行車費，運輸署將於下月底把6,000宗個案轉交法庭處理，最高罰款為每程5,000元及可能被拒續牌。運輸署又指，共165,000宗交易因遲交隧道費而被罰款，庫房最多可進貢7,815萬元。



16.5萬宗交易遲交隧道費被罰款 庫房最多進貢7,815萬元

運輸署首席運輸主任（管理）何均衡表示，易通行實施約半年以來，一共處理了5,500萬宗交易，當中有0.3%未有於14個工作天內繳費，被徵收175元附加費。按此計算，即有165,000宗交易未於14天期限前繳費，運輸署最多可從中收取約2,890萬元。

何均衡續指，若再之後的21個工作天後，都仍未繳付隧道費及上述附加費，會再被追收350元罰款，相關交易佔整體數量0.1%，即55,000宗，署方可收1,925萬元。他表示，有6,000宗個案被追收額外350元罰款的21天後，都依然未有繳費，亦沒有就隧道費提出爭議，相關個案會於12月底轉交法庭由裁判官處理，每程可罰款5,000元，署方亦會拒絕其續牌申請。

按此計算，該6,000宗個案合共可被罰款3,000萬元；所有附加費通知書，以及法庭罰款合共最多為庫房進貢7,815萬元。

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職員疏忽致紅隧7,000架次未如常繳付

另外，10月中紅隧易通行出現問題，三日共7,000架次未能如常繳費，直至本月初易通行營辦商才公布事件。運輸署署長李頌恩首次回應事件指，當時易通行系統正維修保養，按原本程序，期間易通行偵測的車輛，其數據會暫時儲存至後備電腦；當維修完畢後，數據再上載至中央平台，然後再收費。不過，當時負責上載的員工，「可能核對得唔係太全面」，未將所有數據上載至中央平台，引致事件發生。

李頌恩表示，事發後已要求營辦商跟進，並檢視內部程序，加強員工培訓，希望可避免再發生同類事故。

研究政府停車場採用易通行

香港仔隧道擬於今年內實施易通行，至於仍未收回專營權的大欖隧道，李頌恩重申，由於實施易通行涉及一些工程，故會於2025年收回專營權後才實施易通行，不會提前實施。

日前運輸及物流局回應立法會議員質詢時提到，當易通行技術更普及後，會適時推至其他道路交通用途，包括於政府停車場實施。李頌恩表示，交通運輸會朝智慧運輸的方向出發，若技術成熟，又有停車場合適，都會研究如何實行。

運輸署指，現時政府發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，當中約92%的車輛已開立「易通行」戶口；約73%的車輛已設立自動繳費方式，即仍有四份一車主未設自動繳費，署方呼籲駕駛人士設自動繳費，以免忘記繳付隧道費。

研究規管網約車平台

日前的士業界計劃罷工，以抗議非法取酬的白牌車，不過最終未成事。問到未來如何打擊白牌車等非法取酬行為，李頌恩表示，的士業界與政府目標一致，希望為社會提供合法、合適的服務。她表示，過往警方都曾成功檢控非法取酬白牌車，之後會與警方一同檢討相關法，了解例如何更有效執法；並會研究規管網約出租汽車平台的方法，以打擊非法載客取酬。