政府擬修例准病人免轉介接受物理及職業治療　前提需曾獲醫生診斷

政府早前提出修訂《輔助醫療業條例》，容許物理治療師和職業治療師可於指定情況下，在病人無醫生轉介下，直接提供服務，惟相關修訂遲遲未交上立法會。醫衞局今（5日）終就修訂《輔助醫療業條例》提交最新立法建議，當中提到雖然容許病人可以免轉介接受物理及職業治療，但免轉介不等於免診斷，以物理治療為例，政府建議病人需出示12個月內獲醫生診斷的證明文件。另外，相關修例並容許放射技師和醫務化驗師，在指定情況下接受中醫師轉介。



關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，據外國經驗而言，現時的造法看不到會對病人增加了多大的風險。他對新方案感到少許失望，因物理治療師及職業治療師現時其實有能力可以評估病人是否適合做物理治療及職業治療，但明白政府需平衡兩方建議，認為可以在正式推出後兩年再就修例檢討。



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醫務衞生局經考慮輔助醫療業管理局的建議，以及不同醫療專業早前發表的意見，建議可探討修訂《輔助醫療業條例》。文件表示，相關修訂會爭取於2024年擬備修訂草案，諮詢持份者意見，以期盡早提交立法會審議。

物理治療師和職業治療師 三情況可直接提供服務

最新的立法建議包括五方面，當中包括容許物理治療師和職業治療師，在毋須醫生轉介的情況下，直接為病人提供服務。政府經考慮不同專業意見後，建議在《條例》中，明確容許以下三類特定情況，包括︰

1. 若病人在特定時間內，就有關健康狀況曾獲註冊醫生診斷；

2. 病人已納入由指引主導的協定的醫護流程；

3. 病人正值緊急情況或身處院舍環境，令醫生轉介未必切實可行。



免轉介不等於免診斷 病人要出示12個月內醫生診斷證明

有關修例過往惹起激烈討論，醫學會擔心免介或延誤診治，立法會文件強調，免轉介不等於免診斷，在考慮過物理治療師管理委員會轄下工作小組所呈交的方案後，政府建議病人只需出示在12個月內獲醫生診斷的證明文件，例如門診、覆診或出院記錄，物理治療師可因應醫生診斷的健康狀況，為病人提供服務。

文件中解釋，現時坊間大部分物理治療服務機構一般要求病人出示於六個月內發出的醫生轉介信，故訂立12個月的時限能確保醫生診斷的時效性，風險較為可控，亦同時便利病人（特別是長期痛症患者）尋求物理治療。

另外，當局亦將優先制定《基層醫療名冊》下的物理治療師及職業治療師分支名冊，日後將容許在名冊下的治療師，在根據臨牀指引和名冊要求下，直接為病人提供服務；以及在緊急情况下免轉介。

首階段容許放射技師和醫務化驗師 接受院內中醫轉介

另外，醫衞局亦研容許放射技師和醫務化驗師，在指定情況下接受中醫師轉介。政府建議分為兩部份實行，首先第一階段容許院內工作的放射技師及醫務化驗師，可接受院內中醫師的轉介，為病人提供診斷成像檢測及化驗檢查。

至於第二階段，則再進一步修訂放射技師及醫務化驗師的執業守則，以容許他們接受中醫師轉介，並因應討論分階段落實。

政府表示，香港首間中醫醫院將於2025年底分階段投入服務，中醫與其他醫療人員，共同為病人提供住院及門診等服務，認為上述建議將有助理順中醫醫院的臨床流程。

公營醫療服務人手問題惡化。（資料圖片）

將研非本地培訓輔助醫療專業人員來港工作

據2023年《施政報告》提到，未來將研提供新途徑引入合資格非本地培訓輔助醫療專業人員，投入醫管局及衞生署服務。文件提到，就個別專業而言，持有非本地資格的輔助醫療專業人員來港執業人數多年來維持極低水平。以放射技師為例，其中在過去五年，每年只有少於10人可以取得本地註冊資格來港執業，佔該年新增註冊人數3%至9%不等。與此同時，公營醫療系統持續流失輔助醫療專業人員，今年度醫管局在物理治療師、職業治療師和視光師方面均錄得接近甚或超過10%流失率。

由於公營醫療服務人手問題惡化，政府會參考過往引入醫療人才的經驗，在無損專業水準及病人福祉的前提下，制定引入非本地培訓輔助醫療專業人員的安排。

「輔助醫療業」正名為「專職醫療業」

另外，條例亦會作出其他技術性修訂，包括將「輔助醫療業」正名為「專職醫療業」，以反映相關專業在醫療體系擔當更重要角色。政府建議可在附屬法例增加認可資格，以便畢業生可直接註冊成為輔助醫療專業人員。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌認為，就修例容免轉介接受物理及物理治療方面，據外國過往的經驗而言，現時的造法看不到會對病人增加了多大的風險。他直言，對現時方案感到少許失望，因本港的物理治療師及職業治療師不比外國差，亦有能力可以去評估病人是否適合做物理治療及職業治療。不過，他亦指，明白政府需平衡醫生及專職醫療兩方面的建議，認為可以在正式推出後兩年再就修例檢討。