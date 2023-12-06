教育局：截至上月31宗學生疑自殺亡　較2018年增逾倍　料疫情影響

本港學童自殺個案增加，教育局回覆立法會書面質詢時，指全港中小學，今年首11個月共匯報31宗學生懷疑自殺身亡個案，為過去5年最多，更較2018年全年14宗增加逾1倍，料受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。

該局稱，過去三個學年共接獲3宗與學業壓力有關的家長投訴，已按機制作跟進，主要涉及家課、升留級等安排。



本港今年發生多宗學生墮樓案件。（資料圖片）

教育局回應指，一直要求中、小學匯報學生懷疑自殺個案，以便向有關學校提供合適的專業支援。過去五年（即2018至2022年）全港中、小學向教育局匯報的學生懷疑自殺身亡個案數字分別為14、23、21、25及25宗，但2023年截至11月的數字已達31宗，局方料數字上升估計是受疫情及復常後學生需要面對較大的挑戰所影響。

教育局指，沒有向學校收集或備存學生企圖自殺個案或學生就情緒及精神困擾問題求助的統計數字；亦沒有就懷疑自殺身亡學生的個案，向學校或家人收集學生的病歷。至於大學方面，教育局及大學教育資助委員會秘書處也沒有備存相關數字。

教育局又稱，過去三學年（即2020/21至2022/23學年），共接獲共接獲3宗與學業壓力有關的家長投訴。教育局收到上述投訴後，已按處理投訴機制作出跟進。有關的投訴涉及校本專業範疇，例如家課及升留級的安排，局方已聯絡學校，並要求學校進行調查等。

教育局今日（6日）公布公民科「適用書面表」，列出六套教科書。（資料圖片）

該局表示，已在中、小學透過推行「全校參與」的模式及跨專業協作，提供全面的學生輔導及支援服務，當中包括透過教師與校內輔導人員及社工等合作，及早識別及支援有精神健康需要的學生。

有鑑於近期學童自殺的問題，政府早前已通過醫衞局、教育局和社署的跨部門合作，於本年12月至明年1月期間在全港中學推行以學校為本的三層應急機制，與學校、家長和社會各持份者攜手合作，及早識別和支援有高風險的學生。

另外，醫務衞生局回覆立法會質詢則稱，2022/23年度，在醫管局確診抑鬱症的精神病患者當中，約有1,810名18歲以下患者，政府現時無備存自殺的青少年當中患有抑鬱症的統計數字，政府會審視今年內青少年自殺的個案，了解背後因素。