警方單車巡邏隊引入藍白新制服　穿透氣衣、短褲更靈活執法

警方指，2020年後每年涉及單車意外約有2,500至3,000宗，今年首9個月騎單車者觸犯交通違例事項數字已超過3,000宗。有見及此，警方單車巡邏隊引入藍白新服裝以及裝備，新的單車制服具排汗功能、透氣，令執行任務時更加靈活，並加強大眾對單車安全意識。



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警方指，2020年後每年涉及單車意外約有2,500至3,000宗，今年首9個月騎單車者觸犯交通違例事項數字已超過3,000宗。

警方將於12月18日起至明年2月底，在新界北和新界南總區內的單車徑推行試行計劃，約20位單車巡邏隊警員，在工作時會穿著新制服和使用新裝備，以提高執法效能。

新制服背後有反光帶

單車巡邏隊的新制服為透氣及吸汗物料的短袖單車上衣，背後有反光帶，衣服前後方均配有警方標示，同時配備單車短褲。新制服亦配有單車鞋、單車襪，執行任務期間，警員需載上設有前閃燈、側面及尾部警示燈的單車頭盔、單車手套、單車護膝及護肘等。

為配合行動需要，新款單車為可摺疊式單車，車身附有警察反光貼紙，更設加厚坐墊和急救包。

支援部行動支援及職業安全健康課總督察辜超逸表示，新制服針對單車巡邏隊設計，具排汗功能、透氣，更適合踏單車時穿著，令執行任務時更加靈活。

不過，他指今次試行計劃案著重於加強大眾對單車安全的意識，包括舉辦道路安全活動、派宣傳單張等，「呢套制服係新穎嘅設計，最希望帶到新氣息畀市民，令市民同我哋更加貼近，令我哋去做宣傳教育嘅時候可以達到更好效果。」