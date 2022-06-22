近年單車意外宗數創新高　政府積極考慮修例規管踩單車戴頭盔

有立法會議員關注本港單車意外數目增加，但現行法例騎單車人士毋須佩戴頭盔事宜，並於今日（22日）在立法會上向運房局提問，要求局方評估過去10年推廣單車安全的成效，以及會否就單車安全裝備進行民意調查等問題。署方指，因應單車意外上升的趨勢，正全面檢視騎單車人士佩戴單車頭盔的要求。



有立法會議員關注本港單車意外數目增加，但現行法例騎單車人士毋須佩戴頭盔事宜。（資料圖片）

立法會議員林哲玄表示，根據現行法例，騎單車人士毋須佩戴頭盔，雖然政府曾於2011年檢討相關政策，但並無立法強制騎單車人士佩戴頭盔。鑑於近期有研究指本港涉及單車意外的數目增加，而且大部分傷亡的騎單車人士均沒有佩戴頭盔，要求運房局局長陳帆交代過去5年在各個場所發生涉及單車的交通意外宗數、是否有評估推廣單車安全的成效，以及會否就單車安全裝備進行民意調查等。

根據運輸署提供的數據，2017年至2019年涉及單車的意外宗數整體呈下降趨勢，然而有關數字由2020年開始上升。署方指一直聯同道路安全議會及警務處進行宣傳及教育活動，提高騎單車人士及其他道路使用者的相關安全意識，包括在運輸署手機應用程式「香港出行易」內提供單車徑資料、舉辦單車安全日等。

署方指，因應單車意外上升的趨勢，正全面檢視騎單車人士佩戴單車頭盔的要求，考慮因素包括應否強制要求騎單車人士在所有地點或只在指定地點佩戴頭盔、強制佩戴單車頭盔要求的適用人士年齡，以及其他地方做法等。政府會積極考慮透過修例，規管騎單車人士佩戴單車頭盔。

運輸署在今年4至5月就應否強制佩戴單車頭盔諮詢不同業界及持份者意見，包括單車會、汽車會、駕駛中心、運輸物流業界、醫學團體、共享單車營辦商及外賣速遞營辦商，正整理及分析所收集的意見，再諮詢議員的意見。