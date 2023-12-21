警隊執位｜呂錦豪掌監管處　吳樂俊坐正西九指揮官　8人升總警司

臨近聖誕節又到警隊「一哥」派「Yes Letter」時候。據了解，現任警務處助理處長呂錦豪將會升任高級助理處長，掌管監管處，接替早前調往國安公署的前監管處處長林曉彤；另有5名總警司晉升助理處長，包括西九龍總區副指揮官吳樂俊將「坐正」。



至於擢升總警司名單中，分別為有組織罪案及三合會調查科何振東、公共關係部（PR WING）梁仲文等，其中梁仲文多年來主力宣傳警隊，去年與「一哥」蕭澤頤推出《青少年罪行誌．師長攻略》，預防青年罪行。



警務處助理處長呂錦豪。（警務處相片）

將升任高級助理處的呂錦豪，於1993年加入香港警隊，任職督察，曾駐守不同的前線及總部崗位，任職警司期間，主要在警區和總區層面擔任軍裝部行動指揮崗位，並於公共秩序和應急管理的警政範疇建立專長，至任職高級警司時，被任命為警察機動部隊副校長。

呂錦豪2017年晉升為總警司，先後出任中區警區指揮官及港島總區副指揮官，2020年7月擢升為助理處長，接任東九龍總區指揮官，去年4月，他接任助理警務處長（行動）。呂錦豪在職期間，於內地和海外多間院校，修讀發展課程。

現任水警總區指揮官莊定賢將平調接替呂錦豪。

PR WING梁仲文、O記何振東升總警司

據了解，將有5名總警司晉升助理處長，分別為財富情報及調查科總警司林敏嫻、刑事總部總警司徐湘兒、荃灣警區指揮官吳卓衡，及西九龍總區副指揮官吳樂俊，吳樂俊將接替即將退休的西九龍總區指揮官陶輝。

據悉，另有8名高級警司擢升總警司，當中包括有組織罪案及三合會調查科（O記）高級警司何振東、公共關係部高級警司（傳媒聯絡及支援）梁仲文、聯絡事務科的陳樂生、網絡安全及科技罪案調查科（網絡安全、法理鑑證及訓練）的林焯豪、新界南總區總部（行動）的陳少鳴、新界南總區刑事總部的關競斌、水警總區的羅家康及駐守警察總部的蘇穎詩。