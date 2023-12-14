警隊心理服務課支援同袍40載　推廣用「心」做警察

為紀念警察心理服務課成立40周年，目前心理服務課共有12位心理學家，為警隊同僚及家人提供心理支援，並將心理學應用於警隊不同範疇的工作。《警聲》邀請警察高級臨床心理學家麥詠芬，分享該課與警隊風雨同行的歷程。她指出，該課協助同僚在最困難的時候建立自我認同、對抗逆境，日後亦毋忘初衷，推廣用「心」做警察。



除與執勤相關的心理支援，心理服務課一直擴展對警隊人員及家人的服務，包括自願性約見會面以紓解情緒問題。該課提出「用『心』做警察」的概念，即提倡以同理心、情理兼備地執行警務工作；同時更廣泛地將心理學知識加入警察學院課程，用於刑偵分析及入職心理評估等。

同袍截查季炳雄遭槍傷 身心需長時間支援

麥詠芬憶述，1998年加入心理服務課後，即獲派一宗特別個案。一名前線警員於旺角截查悍匪季炳雄時，遭受槍擊至重傷，事後身心都需要長時間支援才能康復，「亦令我真正認識到警務工作的危險性。」

她指出，警員每日面對不同的情緒壓力，例如工作時受傷、遇到暴力罪犯或產生創傷性壓力等，種種負面情緒或影響家庭生活，「曾經有反黑組人員親睹毒品對青少年的禍害，因而對兒子管教甚嚴，父子關係受創。幸好他願意向我們傾訴，並嘗試改變關愛子女的方式。」

在服務警隊的25年中，麥詠芬直言2019年黑暴事件令她最為難忘。「當時我與一眾心理學家走到前線人員歇息的地方提供心理支援，見盡他們的眼淚與委屈。不少同事的最大壓力，是在前線維護法紀的同時，擔心在家親人的安全。」

她續指，當時心理服務課一方面要照顧前線人員及其家屬的心理狀況，另一方面要與其他部門溝通，協助反映及解決裝備以至補給等困擾同事的實際需要。