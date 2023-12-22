聖誕好去處｜「水上煙火」周六起一連4晚免費睇　HK字樣維港綻放

聖誕好去處2023｜旅發局舉辦一連4場的「冬日維港水上煙火」，將於12月23、24、25及26日晚上8時在維港上空綻放。市民可到西九文化區海濱長廊附近，免費觀賞水上煙火。屆時，曾於「樂聚維港嘉年華」水上煙火出現的「HK」字樣更將重現眼前。



冬日維港水上煙火」將於12月23、24、25及26日晚上8時在維港上空綻放。（旅發局提供）

旅發局舉辦的連續4場「冬日維港水上煙火」將於明日（23日）起一連4日舉行，並於每晚8時在維港上空綻放，每場水上煙火長約10分鐘，帶來多個萬紫千紅、五彩紛呈的煙火場景，更會出現帶有聖誕氣氛的限定煙火圖案。

冬日維港水上煙火

日期：2023年12月23、24、25、26日（一連最後四場）

時間：晚上8:00至8:10 (約10分鐘)

地點：九龍西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面

除了維港水上煙火，市民亦可到訪位於西九文化區藝術公園海濱草坪西面的聖誕小鎮過聖誕，市民除了可在高逾 20 米，以其璀璨燈飾與維多利亞港美景互相輝映的「巨型聖誕樹」下與摯愛合影留念外，更可從黃昏起觀賞多個節日限定現場表演，由聖誕頌歌到各類舞蹈表演，再到各項樂器演奏，讓訪客狂歡至晚上。更多詳情可參考旅發局網站。

「巨型聖誕樹」高逾 20米、相等於逾6層樓高。（旅發局提供）