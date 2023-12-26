李寧擴充香港總部　稱港具獨特優勢難以替代

香港具有優勢獨特，不少知名內地企業掌握先機，早年來港上市集資。知名體育用品集團李寧最近更投入資金，進一步擴充其香港總部。集團執行主席李寧指出，香港有很好的基礎，在人才、法治、稅率等方面，對發展內地或是國際業務都有利，認為在香港設立總部是最佳選擇，香港的地位難以替代。



人才法治等具基礎 能快速掌握國際信息

政府新聞網今日（26日）發布李寧受訪內容，他指香港在貿易、產品設計、品牌零售管理、供應鏈管理方面，都擁有大量專業人才。再加上香港是自由港，法治基礎穩固，並有低稅率甚至免稅等特殊的區域環境，對於發展內地或是國際業務都有利。他認為，在香港設立總部是最佳選擇。

他又表示，在香港總能第一時間、最快獲取豐富的國際信息，也可在這裏處理和作出決策。對於一個面向亞太地區市場、面向國際市場的企業來說，香港的地位難以替代。

李小加稱在香港投資理所當然，而香港本身也是世界上長期成功的資本市場。（政府新聞網截圖）

李小加稱在港投投資理所當然 危機加強市場韌性

雖然外界不少意見認為，從目前至明年，全球資本市場環境可能不太明朗，但有融資集團無懼風浪，選擇在港繼續投資。其中滴灌通集團始創人李小加強調，身為香港人，理所當然在香港投資，而香港本身也是世界上長期成功的資本市場。

李小加指出，香港的基礎設施、法律制度、風險管控措施和大批人才，造就它成為金融發展的聚集地，縱使現時似乎面臨很多挑戰，但只要能預見未來發展，事先做好準備，市場上落亦屬平常。

他又說：「金融危機，我們看過很多次了。所有這些危機都使我們的市場韌性更強，抗風險能力更強。」