衞生署公布3宗中毒個案　涉外遊或網購減肥咖啡等產品

港人熱愛出外旅遊及網上購物，但需提防產品潛在風險。衞生署透過2023年12月號的《中毒直擊》，公布近期3宗本地中毒案例，分別涉及一個家庭在尼泊爾購買除害劑、一名男子在內地旅行時服食草藥產品，以及一名婦人服用購自網上的減肥產品。



尼泊爾購回除害劑致一家3口中毒

衞生署公布，來自同一家庭的一名30歲女子、一名16歲女童，及一名14歲男童在家中接觸除害劑後，翌日因惡心和嘔吐被送至公立醫院急診室。調查發現，其中一名家庭成員較早前從尼泊爾加德滿都的市場購回一款除害劑。他中午時開了4罐除害劑，關上家中所有門窗後，便全家一起離開單位。

直至晚上，受影響3名家庭成員回家。沒有嗅到任何刺激性氣味，但翌日清晨開始不適。涉事除害劑的有效成份為磷化鋁，磷化鋁與水份或潮濕空氣接觸時會釋放氣體磷化氫，吸入磷化氫可引起惡心、嘔吐、腹瀉、心律不整、低血壓、急性腎損傷等症狀。

大陸買「黃丹」草藥產品致鉛中毒

另一宗個案為一名51歲男子，因右上腹疼痛及嘔吐到公立醫院急症室求診。他報稱出現症狀前，因在內地旅行時腹痛，經朋友介紹購買一種名為「黃丹」的草藥產品。他連續幾天服用少於一克該產品後，出現嘔吐、右上腹痛及肝功能失調，化驗結果顯示產品含鉛量高，患者被診斷為急性鉛中毒。

衞生署指出，「黃丹」（正名為鉛丹）含有四氧化三鉛（Pb3O4）。根據中醫藥文獻，「鉛丹」一般為外用、不作內服，必要作內服時應控制劑量，每日0.15-0.3克，時間不能超過2星期。不適當服用含「鉛丹」產品可致急性中毒，包括腸道不適、反覆嘔吐、肝毒性、貧血等。

網購減肥咖啡驗出西布曲明

最後一宗個案為一名56歲女子，因頭暈及嘔吐到公立醫院急症室求診。她報稱曾服用減肥產品「KetoDietCoffee」和「S·FactorMochaLatte」。她表示，有網上直播介紹這兩款咖啡飲料，稱可抑制食慾以達至減肥效果。她透過直播中的連結購買產品，每天早上飲用並持續一個多月，偶爾會出現心悸，其後兩款咖啡飲料都被驗出含西布曲明。

由於西布曲明會增加心血管疾病的風險，自2010年11月起，含該成份的藥劑製品已被禁止在香港使用。衛生署呼籲市民，必須對網上賣家的宣稱保持警惕。