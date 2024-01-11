港台與科技園推動「智慧廣播」　中大研究中心助研用AI直播出字幕

撰文：韋景全
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香港電台與香港科技園公司上周簽訂合作協議，港台缃開放大量影音數據，供科技園公司發展可持續的數碼創意技術，例如AI、光學字元辨識、自然語言處理、即時翻譯、手語翻譯等，協助港台實現多媒體「智慧廣播」（Smart Broadcasting）。

港台與並與中大一個研究中心，推動數碼科技在廣播製作的應用，包括利用AI（人工智能）強化廣東話的即時語音和文字相互轉換技術，讓直播節目如官員宣讀演辭時，能夠提供即時字幕和演說撮要，協助觀眾理解內容；現正籌劃推出虛擬手語翻譯員，幫助聽障人士接收節目資訊。

科技園公司首席企業發展總監姚慶良（前左）與香港電台副廣播處長施金獎（前右）簽訂合作協議。（後左起）科技園公司行政總裁黃克強、創新科技及工業局局長孫東及廣播處長張國財見。（港台提供圖片）

港台與科技園辦「亞太廣播聯盟機械人大賽」

簽訂合作協議於上周五（5日）舉行，創新科技及工業局局長孫東見證，港台、科技園公司及中文大學博智感知交互研究中心簽約。

港台將會與科技園公司於2026年攜手舉辦國際賽事「亞太廣播聯盟機械人大賽」，培育本地新一代科研精英，促進亞太區的創科文化交流；在推動「智慧廣播」時，科技園公司會促成跨行業協作和商業配對，為港台尋找解決技術問題的方案，並進行概念驗證。

港台與中大博智為期兩年的合作，會透過資源共享和專業知識分享，推動數碼科技在廣播製作的應用。中大博智除了協助港台改善籌備中的AI天氣報道員Aida2.0的語音像真度和說話流暢度外，還會運用港台提供的影音數據、文字和圖像等，發展多語言語音AI技術，處理和分析文字資料和語音音訊，並強化廣東話的即時語音和文字相互轉換技術，讓直播節目如官員宣讀演辭時，能夠提供即時字幕和演說撮要，協助觀眾理解內容。

香港電台廣播處長張國財(前左）與中大系統工程與工程管理學系蒙美玲教授（前右)簽訂為期兩年的合作協議。（港台提供圖片）

港台籌劃推出虛擬手語翻譯員助聽障人士接收節目資訊

廣播處長張國財表示，特首李家超在2023年施政報告提到，會全力推動政府服務數碼化，善用人工智能及開放更多政府數據，推動數字經濟，而此次港台分別與科技園公司和中大博智結合彼此優勢，把智能科技融入廣播製作，將鞏固香港作為國際創新科技中心的實力。

張國財表示，港台在半年前率先推出AI天氣報道員Aida，提高成本效益，今次與科技園公司及中大博智的合作，港台開放影音數據資料庫，開發可持續的數碼創意技術以及人工智能多語言語音，包括第一個可控廣東話文本仿聲技術，正正顯示政府積極推動科研和數字經濟。

他續說，港台致力應用新科技提升服務質素，現正籌劃推出虛擬手語翻譯員，幫助聽障人士接收節目資訊；觀塘辦公室亦正籌建一所AI Lab，加強應用AI於節目製作以豐富視聽效果，為觀眾帶來嶄新視覺享受。

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