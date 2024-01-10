丙型肝炎｜港大醫學院夥懲教署推篩查計劃　逾百在囚人士自願檢測

約七成患者感染丙型肝炎病毒後會發展為慢性肝炎，並可引致肝硬化及肝癌，衞生署估計約0.3%香港人口患有丙型肝炎。港大醫學院團隊聯同懲教署推行為期3年丙型肝炎篩查先導計劃，向特定丙肝高危群組提供服務，計劃去年10月先在赤柱監獄推行，至上月初有逾百名在囚人士自願參與計劃，所有確診人士在確診後1個月內獲發直接抗病毒藥物



港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授教授袁孟峰說，曾經共用針筒或有「男男性接觸」等人士，有較高風險感染丙肝。絕大部分丙肝患者都没有病徵，計劃可提高在因人士對丙肝的認識，為合資格人士進行篩查及治療，減少患者因延缓治療導致病情惡化及罹患嚴重肝病的風險，大大減輕延醫對醫療系統及資源的負擔。



港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科講座教授教授袁孟峰。（資料圖片）

預期治療率逾95%

為預防肝病重症及達致世衞2030年消除肝炎目標，港大醫學院臨床醫學學院內科學系腸胃及肝臟科研究團隊與懲教署攜手推行丙型肝炎篩查先導計劃，以「目標群組消除」策略，為自願參與的合資格在囚人士進行檢測，並替帶病毒者提供抗病毒藥物治療，預期治療率逾95%。

有關計劃去年10月先在赤柱監獄推行，目標邀請約500名合資格在囚人士參加，至上月初有106名在囚人士參與，而所有確診丙肝在囚人士在確診後1個月內獲發直接抗病毒藥物，整個療程期為2至3個月，而研究團隊指，會在2026年底計劃完結後收集數據進行研究分析。

袁孟峰說，曾經共用針筒或有「男男性接觸」等人士，有較高風險感染丙肝。絕大部分丙肝患者都没有病徵，計劃可提高在因人士對丙肝的認識，為合資格人士進行篩查及治療，減少患者因延缓治療導致病情惡化及罹患嚴重肝病的風險，大大減輕延醫對醫療系統及資源的負擔。