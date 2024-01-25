換新鈔2024｜3間銀行今起換鈔排隊人多　市民稱減派利市金額不變

【換新鈔／迎新鈔／利是／利市／換新鈔2024香港/滙豐換新鈔2024/網上預約換新鈔2024】新春將至，香港三間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打今日（25日）起至年三十晚（2月9日）可兌換新鈔及「迎新鈔」。在滙豐銀行旺角分行，除了已預約市民，亦有沒預約市民在分行營業前排隊拿籌號等候換鈔，嚴寒下，銀行提早半小時開放供換鈔，秩序良好，有換鈔市民指經濟情況不會影響派利市金額，



▼2024年1月25日 滙豐銀行旺角彌敦道分行換新鈔▼



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滙豐零售銀行分區網絡聯席主管陳綺筠表示，初步觀察，今年同時段排隊兌換新鈔及迎新鈔的人流較去年增加大約兩成，今年亦是復常後首個農曆新年，大家都不用戴口罩，相信市民拜年興致會增加，市民預約到銀行兌換新鈔及迎新鈔的人數較往年多。

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滙豐今年推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務，市民今日起到本月31日可於旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及部份公共屋邨流動銀行的指定自動櫃員機，提取港幣20元及50元「迎新鈔」。

滙豐銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

可在滙豐官網進行網上預約，按預約時間前往所選分行換領新鈔或迎新鈔套裝。 領取日期為 1月25日～2月9日期間，每位只可預約每日其中一個時段換領。如預約成功，將會在當日收到確認短訊，亦會於預約日期前一日收到提示短訊。

滙豐銀行的新鈔、迎新鈔 套裝包含：



1）$3,000新鈔或；

2）$6,000混合鈔（$3,000新鈔及$3,000迎新鈔） 每$3,000元包含100張$20元及20張$50元現鈔。

▼2023年1月5日 滙豐銀行展示新鈔樣本▼



中國銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

1月18日～1月31日可在中銀官網或手機App，預約換新鈔、迎新鈔。可預約$3,000的「新鈔標準裝」（包括100張港元20及20張港元50新鈔），以及要求額外迎新鈔，不過需要按實際情況提供。每個流動電話號碼只可預約一次。

1月18日～2月8日，可在渣打銀行官網預訂新鈔、迎新鈔套裝，並在1月25日～2月9日在分行於指定時段領取。

渣打銀行換新鈔、迎新鈔（按此預約）

1月18日～2月8日，可在渣打銀行官網預訂新鈔、迎新鈔套裝，並在1月25日～2月9日在分行於指定時段領取。

網上預訂新鈔套裝包括﹕



1）$3,000 – 100張$20 +20張$1,000 或；

2）$1,000 – 20張$50

▼2023年1月5日 滙豐銀行展示新鈔樣本▼



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金管局鼓勵用轉數快或電子錢包封「電子利市」

金管局一如往年鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」，或其他電子錢包提供的服務派發利市。稱派發電子利市簡單方便，又可減少實體利市封和鈔票的用量，有助推動香港的可持續發展。

主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利市。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。