前私隱專員黃繼兒駕車涉撞的士　官指司機口供疑誇大　裁定黃脫罪

前私隱專員黃繼兒，涉於去年在港大醫學院對出迴旋處，未有在讓路口停下便駛出，撞到一架的士。他否認1項不小心駕駛罪受審，裁判官今（1日）在東區法院裁決時指，對的士司機是否誇大證供有所懷疑，因此裁定黃繼兒罪名不成立。



本身是大律師的被告黃繼兒，69 歲，被控於2023 年 4 月 15 日下午 10 時 25 分，在沙宣道（南行線）和域多利道交界迴旋處，在道路上不小心駕駛一輛私家車。

前私隱專員涉撞的士被控不小心駕駛，經審訊被裁定罪名不成立。(朱棨新攝)

的士司機早前供稱，他的的士當時停在迴旋處的讓路位，後面有私家車「嘣」一聲撞上車尾，其後發現泵把位等損毀。

黃繼兒自辯時稱，他當時慢駛，看到前方的士的三分二車身，已離開讓路線，正駛入迴旋處。他遂把車開前，的士卻突然亮燈停下，令他的車撞到的士車尾。

裁判官裁判時指，黃繼兒的作供和警誡下的說法有不一致的地方，如他警誡下稱當時問的士司機有否受傷，對方回應沒有受傷，他庭上作供卻指的士司機沒有作答。

惟裁判官指，的士和黃的車損毀輕微，和的士司機所指的碰撞不符，因此對的士司機是否誇大證供有所懷疑。裁判官續指，因不肯定碰撞如何發生，基於疑點利益歸於被告，因此裁定黃罪名不成立。

案件編號：ESS27340/2023