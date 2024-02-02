電競亞洲盃︱遊戲欠China一字　港隊隊員痛哭被退賽　教練：無奈

原定在昨晚（1日）於卡塔爾舉行的電競版亞洲盃「AFC eAsian Cup 2023」，惟因比賽用的日本遊戲內，港隊名稱欠缺「China」字眼，「中國香港足球總會」昨日傍晚宣佈將會退出賽事，兩位選手及教練今（2日）返回香港。



逾三個月訓練最終付諸流水，未比賽先結束，香港電競足球代表隊教練Jay Wong表示，在比賽前三小時始獲悉被退賽，當時仍正向比賽籌備，對足總決定感無奈，但明白在今日的社會此些事是會發生。他表示，有隊友在知悉結果開初不敢相信，在確認無法比賽後痛哭，「（因為）可以代表香港比賽係好光榮。」



Jay Wong表示，下次何時再踏上電競版亞洲盃舞台是未知之數，「機會率有幾多真係見人見智。」他補充，在本港做電競選手資源本來就是不多，亦沒有足夠的比賽可以參加。



遊戲僅稱港隊為Hong Kong，香港足球總會指欠缺China一字，昨日傍晚下令訓練逾三個月的兩名港隊隊員退出賽事。（網上截圖）

代表隊教練：估唔到會發生喺自己身上

中國香港足球總會因相關遊戲內的港隊名稱只有Hong Kong，欠缺「China」一字，大會無法在開始前修改，宣布香港隊退出電競版亞洲盃，兩位選手及其教練未能「落場」與其他選手較技，今（2日）乘坐飛機返香港。

香港電競足球代表隊教練Jay Wong表示，對決定感無奈，但明白在今日的社會此些事是會發生，「只係估唔到會發生喺自己身上。」

他表示，自己對決定相對平靜，惟隊友都較年青，起初不能接受。他表示，隊員Kalok在知悉結果開初不敢相信，在確認無法比賽後痛哭，「（因為）可以代表香港比賽係好光榮，加上極少比賽可以用返自己嘅國家或者地區參賽。」

隊員：花了很多心機準備賽事 唔知可以講咩

Kalok接受傳媒訪問時亦提到，花了很多心機準備賽事，對於最終未比賽先結束，「都唔知可以講啲咩。」至於另一電競選手Jason，其本身有一份正職，其亦以因比賽而請大假，為此次比賽付出了很多，故即使明白足總決定亦仍感到無比沮喪。

足總本派出兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong到卡塔爾，代表港隊出戰AFC eAsian Cup 2023。（HKFA Facebook）

隊員每日訓練四至五小時 教練：退賽前仲訓練中

今次電競版亞洲盃規定電競選手要由自身的地區參賽，則香港隊需要選擇香港足球選手參予賽事。教練Jay Wong提到訓練時指港隊面對的困難不少，剛開初時因為遊戲中仍未有港隊可以選擇，故在知悉有比賽時只可以傑志球隊先做訓練，至12月初遊戲公司加入了港隊，自己及隊員便每日訓練四至五小時，「直到聽到要退賽，我哋都仲係訓練緊。」

賽事透過Sony PS 5的Konami eFootball以雙打形式進行，他透露，知悉足總一早有向亞州足總提供正確的隊名及中國國歌，惟相關資料是否有傳遞到Konami則無從得知。不過，Konami近日成功更改正確的國歌，但遊戲一直顯示隊名是「香港」。他表示，當時自己亦曾與電競總會反映過，總會有回覆稱有向足總方面反映問題。

希望不會再有下一次同類事件發生

至於為了遊戲內的港隊名稱欠缺「China」字眼就要退賽是否值得，他則指明白有規定，比賽要用正確的隊名，但認為在處理手法上有改善的空間，如會否及早處理及向Konami反映相關問題，希望不會再有下一次同類事件發生。他亦指，隨自己及隊員三人外，亦有一名電競總會的職員陪同參與賽事，惟其亦沒有通知自己港隊要退賽及提供援助，認為在溝通方面可以有改善空間。

亞洲盃每四年一次，而電競版亞洲盃更規定只有入圍的地區才可以參賽，而港足今年就是相隔56年才可再戰亞洲盃。Jay Wong直言，下次何時再踏上電競版亞洲盃舞台可以說是未知之數，「機會率有幾多真係見人見智」。他補充，在本港做電競選手資源本來就是不多，亦沒有足夠的比賽可以參加。