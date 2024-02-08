省港盃一場直播兩種稱呼　球賽直播字幕顯示「中國香港隊」惹討論

球王美斯領軍的國際邁阿密周三晚（7日）與日本神戶勝利船昨晚在東京友誼賽再成焦點，同一晚上，省港盃次回合賽事在廣州越秀山體育場上演，港隊作客廣東也引來一陣網上討論。



事緣在港台直播中，當播出港隊出場陣容、半場及全場賽果時，直播字幕均以簡體字顯示「中國香港隊」，但左上角比分及賽後訪問球員時，字幕則以繁體顯示香港隊，惹來網民討論兩種叫法當中是否有一「出錯」。



以往香港參與全運會等全國性大型賽事，一般以香港隊作稱呼，省港盃出現「中國香港隊」惹起討論是否與電競版亞洲盃，因遊戲中未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，港隊須退賽有關，亦有網民稱港隊叫「中國香港隊」，為何廣東隊不是叫作「中國廣東隊」：「可以喺邊度投訴？」



直播以簡體字「中國香港隊」稱呼港隊。（港台截圖）

本月於卡塔爾舉行的電競版亞洲盃「AFC eAsian Cup 2023」，港隊名稱因比賽用的遊戲內欠缺「China」字眼，「中國香港足球總會」及後宣布退出賽事。體育賽事涉及港隊隊名的討論，牽連到昨晚在的省港盃。

首發名單用簡體字顯示「中國香港隊」

昨晚由港台直播的省港盃，在首發名單以及賽前介紹當中，字幕均以簡體「中國香港隊」稱呼港隊，同一畫面的廣東隊則沒有中國兩字。

直播畫面多次顯示「中國香港隊」。（港台截圖）

不過在訪問陳肇鈞的直播中，字幕僅顯示他為香港隊隊員，未見有「中國」兩字。（港台截圖）

一個直播 兩種稱呼

值得一提，賽事中顯示字幕並非全部以簡體字「中國香港隊」來稱呼港隊，直播中亦曾多次用繁體字「香港」來稱呼港隊。一個直播出現兩種對港隊稱呼，估計是港台用了內地電視台的訊號。

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網上討論區有網民發現上述情況，有人提出「最大鑊係廣東唔係中國廣東」、「至少要調查吓」。