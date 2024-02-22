科大擬設醫學院　中大醫學院院長指開新醫學院有不少因素需考慮

對於科大擬設醫學院，中大醫學院院長趙偉仁今日（22日）回應表示，成立新醫學院仍在討論當中，但認為有不少問題需要思考，如投入資源、是否有足夠教學人員及醫管局支持。



他又表示，中大的目標並非香港而是國際，「如果你問我，真正嘅競爭係國際上20大嘅醫學院」，希望中大醫學院成立50年時做到全球醫學科技的帶領者。



中大醫學院今舉行傳媒春茗，院長趙偉仁被問到對科大設立醫學院的看法。他指出，相信相關大學成立新醫學院的初心是因為不夠醫療人員及醫生，中大醫學院的初心亦一樣，故才希望提升醫學生學額為400個，以照顧市民需要。他續指，成立新醫學院仍在討論當中，但認為有不少問題需要思考，如投入資源、是否有足夠教學人員及醫管局支持。

趙偉仁笑言，「做好自己（醫學院）自然會吸引到朋友」，中大醫學院歡迎有競爭，「無競爭無進步」，兩院之間「可以喺落場打球時有競爭，但落完場都可以（一齊）飲啤酒。」他又指，中大的目標並非香港而是國際，「如果你問我，真正嘅競爭係國際上20大嘅醫學院」，所以自己已分析了20大醫學院的成功之道，希望中大醫學院成立50年時可以做到全球醫學科技的帶領者。

港大醫學院早前增設部門以認識全球不同夥伴，中大會否亦會相同計劃，趙偉仁笑言，醫學院前線研究及臨床研究的人員「本身都有好多朋友」，故醫學院在發展上未必需要組織小組去「交朋友」，反而在本身基礎上繼續做才是最重要。他又相信，「做好自己（醫學院）自然會吸引到朋友」。

至於中大醫學院未來發展，他則談到隨著科技日新月異，未來希望開設AI應用課程，學生需對相開科技有一定認識及應用。

他透露，中大自2021年已為全球招聘多於170名教研專才，當中過去12個月已招聘多80名教研專才，另有約10人洽談中。他補充，醫學院現時有250名的教職員，而全球國際20大醫學院的教職員卻有500至1000個教職員，故人手一定會需要更多。