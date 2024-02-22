科大醫學院｜葉玉如冀現屆政府內成立　設籌委會計劃招收50名學生

香港科技大學確認爭取建立香港第三間醫學院，科大校長葉玉如今日（22日）出席傳媒春茗時透露，首階段正建立醫學院藍圖，並已成立籌備委員會，非常希望在現屆政府任內可以成立，並計劃首階段招收50名學生，再逐漸增加至150個。



正與外國醫學院探討合作可能性

葉玉如今日出席傳媒春茗時透露，醫學院正在籌備中，第一步即目前階段正建立醫學院藍圖，並已成立一個籌備委員會，並進行財務預算的工作及與不同持分者交流。她又指，大學正與外國醫學院探討合作的可能性。至於醫學院成立時間表，她指需視乎目前各項工作進度，但目標是非常希望在現屆政府任內可以成立。

首階段擬招收50名學生再逐漸增加至150個

她補充稱，醫學院計劃招收具備學士學位、來自不同學術領域的學生，只要學生有意願入讀。她表示計劃首階段招收50名學生，再逐漸增加至150個。她又指，目前已成立工作小組與政府溝通。

已向政府表示有意計劃在北都建設衛星校園

另外，政府去年《施政報告》提出在北部都會區發展「北都大學教育城」，葉玉如表示，已向政府表示有意計劃在北都建設衛星校園 （Satellite Campus），發展跨學科教育、未來醫藥、未來創新科技三個範疇並推動五大研究方向，包括健康科技、綠色科技、金融科技、微電子/納米技術及智慧製造技術。

香港科技大學。（資料圖片）

她續指，如建議獲通過，可以將科大衛星校園連貫在清水灣與廣州的科大校園，以及多個內地研究機構，「進一步完善由南至北的科大創新帶。」

副校長（研究及發展）鄭光廷教授表示，三大範疇包括發展未來創新科技，就知識產權管理、營商、募資等專業推出新課程，加強與業界合作舉辦研討會/開辦短期實踐應用課程；在未來醫藥發展推出不同課程培育新一代醫藥人才，結合科技與醫療研究成果，從源頭減輕對醫療系統負擔；跨學科教育推出嶄新的教學課程和新興領域的跨學科研究，應對當前社會多樣而複雜的議題。

吸納人才方面，首席副校長郭毅可表示，自2022年10月，科大成功於全球招攬近70個教研人材加盟，涵蓋生物及轉化醫學、材料科學及未來能源及人工智能與未來電腦及電子等研究範疇，有來自美國梅奧醫院（Mayo Clinic）、史丹佛大學（Stanford University）及紐約大學（New York University)等世界頂尖學府或行業龍頭。

他又指，已正式把大學跨學科課程事務處（IPO）升格為跨學科學院（AIS）帶領尖端技術和先進產業，如大數據、可持續能源、生物醫學和金融科技的推展，並計劃開設全新的藝術與機器創造力系(Division of Arts and Machine Creativity)推動藝術及科技的糅合激發嶄新的藝術表達形式，加強校園的人文發展。