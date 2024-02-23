有前科廚師走廊垃圾桶縱火　警查上門說：咁快搵到我　認罪候判

有縱火前科的中年廚師，去年6月在新蒲崗衍慶大廈，用煙頭向走廊的垃圾桶縱火，幸得附近鄰居及時發現及滅火。警員其後接報到場並挨家調查，到達廚師家中時，對方坦言因貪玩縱火，更稱：「阿sir，你咁快搵到我啦。」廚師今（23日）在荃灣法院（暫代區院）承認縱火罪，案件押後至3月15日判刑，以待為被告索取背景、心理及精神科報告。期昌被告還押候判。



被告過往有同類案底

被告江志聲（45歲，廚師），被控一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪。控罪指，他於2023年6月12日，在新蒲崗衍慶大廈唐3樓外的走廊外犯案。庭上透露，被告過去有同類案底。

火警地點為2樓，一個垃圾桶被燒至損毀。（李先生提供）

警逐戶調查發現被告

案情指，案發當晚9時許，涉案大廈2樓的一名女戶主發現單位外，有一個垃圾桶起火。她隨即撲滅火種並報警，消防員到場後判斷火警有可疑。其後，警員到場逐家逐戶進行調查，在3樓其中一個單位發現被告。被告見到警員即表示：「阿sir，你咁快搵到我啦。」他警誡下承認出於貪玩而用煙頭縱火。警方在他身上搜出打火機和一盒香煙。

2010年12月6日凌晨，一名姓江的廚房工人，聲稱不開心，在旺角的後巷及附近一帶排檔放火，火勢逾5小時後才受控制，造成逾2千萬元損失，幸無人受傷，該江姓男子因該案被判囚6年4月。

案件編號：DCCC 1243/2023