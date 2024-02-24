科大擬開醫學院　港大劉澤星：良好競爭好事　須思考人手招聘問題

香港科技大學正爭取2027年前成立本港第三所醫學院，香港大學醫學院院長劉澤星表示，多一間醫學院會加劇競爭，相信良性競爭是好事，但考慮到現時兩間醫學院招聘人手上有困難，若新增多一間醫學院，須細心思考醫護人手是否足夠。



另外，劉澤星稱新冠及流感病毒活躍度仍在上升，暫時未見頂，近日忽冷忽熱及潮濕的天氣，令病毒傳播機會更大，呼籲市民在人多地方要戴口罩。



香港科技大學正爭取開設本港第三所醫學院。（資料圖片）

良性競爭好事 加強挽留教員

科大正爭取成立第三所醫學院，預料兩三年後可開辦首階段課程。港大醫學院院長劉澤星今早（24日）在電台節目表示，多一間醫學院勢會增加競爭，但相信良性競爭是好事，惟目前兩所醫學院遇到人手招聘困難，倘新增多一間醫學院，人手問題必須仔細思考。

劉又說，港大醫學院近10個月已有不少來自海內外的科研人員加入，院方會多花功夫往外面招聘，以及遊說現職教學人員繼續留任，相信會逐步看到成果。 他又說，政府若允許兩間醫學院有需要增至每年各提供400個醫科生學額，港大醫學院規模也會逐步遞增，校方過去也有10多年經驗，相信可慢慢增聘教職員、改善課程及利用科技協助教學。

港大醫學院院長劉澤星。

拉近公私營醫療收費助分流 加強推廣家庭醫學文化

至於近期疫情方面，劉澤星稱各類呼吸道病毒的活躍程度，由去年12月中開始慢慢上升，至聖誕及新年假期升幅顯著，之後趨向平穩；惟至農曆新年假期後又再次回升。他指目前新冠及流感病毒活躍度仍在上升，暫未見頂，最新一周數據顯示新冠活躍度較對上一周上升約60%，現時忽冷忽熱及潮濕的天氣也會令病毒傳播機會更大，加上甲型流感個案正持續增多，呼籲市民在人多地方配戴口罩，高風險人士盡快接種疫苗。

醫務衞生局正研調整急症室收費，劉稱須反思是否病人一有不適，便要立刻到急症室求醫，認為拉近公私營醫療的收費水平可助分流病人，但強調不應只衡量收費，更重要是教育市民家庭醫學文化，讓每名市民都有家庭醫生跟進健康狀況。

醫港大深圳醫院ICU。（香港01記者攝）

另外，長者醫療券適用範圍已擴展至大灣區5間醫院和2間牙科機構，本地牙醫擔心生意或會減少。劉澤星稱，不應只注重收費，最重要是市民口腔牙齒健康是否可得到最好保障。他指相信政府審批適用的醫療機構時，會檢視清楚並確保相關機構屬高質素，而港大深圳醫院納入計劃多年，一直都採用港式體系服務病人，9成病人認為醫院服務水平良好。