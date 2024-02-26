今日必看8分鐘｜港男出海遇險為妻兒苦撐｜男子墮樓插穿巴士頂

鰂魚涌男子墮樓 插穿巴士車頂跌入車廂送院不治

鰂魚涌今午（26日）有男子墮樓。下午約4時，警方接獲途人報案，指在英皇道1028號對開見到一名男子由高處墮下，擊中一輛巴士。救援人員趕至，發現事主插穿涉事城巴99號線巴士車頂，跌入車廂，救護員登上巴士上層為事主急救，之後將他送往東區醫院搶救，惟終告不治。有目擊者表示，當時突然聽到「呯」一聲巨響，隨即見到有巴士乘客從車廂跑出。現場消息指，警方在附近的惠利大廈天台發現一張膠櫈，懷疑事主在該處墮下。

車CAM直擊｜元朗警車駛出警署 迎頭撼綠的

網上流傳一段車CAM片段，一輛「綠的」於2月20日凌晨近3時在元朗行駛，當時元朗警署車閘駛出一輛警車，期間有車響咹警告，可惜最終「綠的」煞掣不及，與警車迎頭對撼。涉事男司機連聲嘆道「唉」，又指「咁樣殺出嚟我睇唔到你（警車）。」其後一名警員步下警車，向的士司機了解情況，片段到此結束。警方表示於日前（20日）凌晨3時01分接獲報案，指一輛的士於元朗媽廟路往元朗體育路行駛。期間撞到一輛警車，案件中警員及涉案的40歲的士男司機均無受傷。

白田商場酒樓遇竊 賊人擸茅台威士忌現金 總值12.1萬元

今日（26日）上午7時許，深水埗白田商場「逸翠軒」的餐廳職員報案指，今早開舖時發現酒樓有搜掠痕跡，夾萬被撬開，裏面約10萬元現金不翼而飛，另發現玻璃酒櫃上有18支酒，包括茅台，威士忌及其他酒類亦被偷走，損失共12.1萬元，於是報警求助。警方列爆竊案調查，向報案職員進行問話及拍攝現場照片作記錄，初步相信賊人從酒樓後門進入，需再翻查閉路電視進一步證實。

港男漂流記｜玩直立板遇險幾放棄 為妻兒苦撐 聞上帝聲奇蹟救命

正月十五（24日）元宵佳節，發生一場驚險「港男漂流記」！《香港01》記者尋獲59歲遇險港漢的妻子，娓娓道來事件始末，講述丈夫20小時的幻海奇情。張太指，丈夫熱愛水上活動，熟悉出事海域的環境，惟當日下午回程時卻遇風浪，連人帶板愈漂愈遠，他曾縱身躍進水中拚命地游，又向搜索隊伍大喊揮手，惜未被發現。入夜後，他在茫茫大海中不知身在何方，饑寒交逼下，數度萌生放棄念頭，惟憶及妻兒苦等他回家，他便將希望寄託信仰，向上帝禱告尋求指引，透過排尿等方法取暖，最終被沖上岸獲救。丈夫下落不明，張太身心同受折磨，她一直在沙灘苦候丈夫消息，更一度失去信念，「我想跳下去陪他一起走了」，幸得教會牧師鼓勵重燃信心，終迎來丈夫安全獲救的消息，喜極而泣，同時感激兩地所有救援人員的協助。

尖沙咀金巴利街單位失逾4萬元酒及藥材 戶主稱已兩度遭竊

今日（26日）上午接近11時，警方接獲尖沙咀金巴利街1A號地下一單位的女戶主報案，指今早回到單位發現價值4至5萬元的酒及藥材不翼而飛。據了解，單位用作存放物品，無人居住，懷疑賊人從後門潛入。原來今次已是單位第二次遇竊，女戶主非常憤怒，表示不願再多説。警方刑事調查隊到場跟進事件。

元朗藥妝店貓店長「番茄」疑被偷 抱貓女遇熟客查問扮店員甩身

元朗發生懷疑偷貓案。今午（26日）2時許，福德街一間藥妝店未滿1歲的貓店長「番茄」，懷疑遭一名女子抱走。店主李小姐向《香港01》透露，有熟客一度認出「番茄」上前查問，有人訛稱是藥妝店店員，最終成功脫身離去，直至熟客通知才揭發事件報警。警方將案列作「盜竊」跟進，李小姐呼籲市民如發現「番茄」蹤影，請立即致電通知店方。

土瓜灣美善同道七旬婦捱客貨車撞 頭部重創昏迷送院 男司機被捕

土瓜灣發生嚴重車禍。今（25日）晚9時許，一輛客貨車駛至美善同道100號對開時，撞倒一名71歲過路女子。女事主頭部浴血重創，陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，目前傷者情況嚴重。事後距離客貨車數米外地面遺下血漬，61歲男司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。警方正調查事故起因。

葵涌貨倉跟車男工疑失足從貨車跌落地 昏迷送院搶救

今日（26日）上午11時27分，一名66歲姓詹男子在葵涌健全街3號嘉里溫控貨倉樓上位置懷疑失足從一架16噸貨車上跌落地，頭部重創且失去意識，並陷入昏迷。救護人員到場將他立即送往仁濟醫院搶救，其後轉送瑪嘉烈醫院救治。現場消息指，事主任職跟車工人，事發時司機已經收工，而事主則在司機位處理餘下工作準備收工，惟突然叉錯腳跌下，陷入昏迷。警方將事件列作「工業意外—有人受傷」處理。

夏寶龍訪港｜晤金融業 許正宇引述：做好互聯互通、說好香港故事

港澳辦主任夏寶龍訪港第五日，繼續留在政府總部會見各界。今天（26日）早上先與金融、銀行、證券界和監管機構代表會面，了解香港金融發展及市場狀況等。有份出席的財經事務及庫務局局長許正宇會後指，夏寶龍重申重視本港國際金融中心地位，叮囑業界做好互聯互通、做大人離岸民幣市場，又鼓勵業界在自身業務層面說好香港故事。

櫻花｜沙田百棵染井吉野櫻綻放 50人同場打卡 港男：唔使飛日本

2月是賞花的好季節，全港都有不少地方可以觀賞到各類花卉；至於康文署轄下的公園，近年亦有栽種櫻花，成為不少人的打卡地點。位於沙田石門的安景街公園，今年更增至近百棵櫻花樹，其中一段約20米的緩步徑，就種滿了「染井吉野櫻」（又名日本櫻花）；即使今日（26日）為平日假期，但下午3點的時間，亦有近50名市民到場賞櫻。有曾到過日本賞櫻的市民稱，雖然石門櫻花不及日本震撼，不過賞櫻無需特意赴日本也是好事，「唔使飛日本」。