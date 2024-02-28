退休總督察以《花妹日記》治癒人心　胞妹離世後透過畫作自我釋懷

警務處警官會所自去年12月中展出80多幅由插畫家連寶燕（筆名小墨）創作、主題為「快樂可以選擇」的作品。小墨其實是一名退休總督察，她接受《警聲》訪問時說，製作插畫的宗旨是傳播善良的種子，望透過畫作傳遞「樂觀面對問題」的信息，以感染他人。



退休總督察連寶燕在1985年加入警隊，曾駐守商業罪案調查科和警察學院等，於警隊工作36年後退休，投入插畫創作。她表示，小時候已愛用畫筆抒發感受，中學畢業後投身警隊，亦一直保持這份興趣。

《花妹日記》緣起向兒童介紹抑鬱症患者的書

她以筆名「小墨」出版的首部作品，是曾在2009年獲香港基督教服務處委託，繪畫一本向兒童介紹抑鬱症患者的書，名為《花妹日記》。她表示，書中的主角「花妹」名字並無特殊含意，筆名叫「小墨」則是希望她的插畫「有內涵、有意義、言之有物、『有墨水』。」

連寶燕表示，創作插畫的初心是療癒自己，當生活或工作不如意時，繪畫便可抒發感受。其後她開始把作品透過通訊程式分享給朋友，並在社交平台上公開，歡迎其他人轉載，未料反響勝預期，不少讀者被其作品療癒。

她提到數年前胞妹因病離世，對她造成很大傷痛，於是透過畫作表達思念，從而令自己釋懷。她表示，這些情緒成為其創作靈感，想透過畫作傳遞「要樂觀面對問題」的信息，並感染他人；她更指，曾不止一次收到晚期癌症病人的感謝信息，表示會將其畫作放於病榻旁邊，鼓勵自己勇敢對抗病情。

2019年發表多幅插畫鼓勵同胞

《警聲》提及「在2019年香港受黑暴衝擊」時間，連寶燕亦發表過多幅相關插畫為警隊打氣，稱「當時部分作品是給同袍看」，用以提醒他們要堅持和冷靜，另一方面亦提醒公眾，指人與人之間相處的根本是互相尊重。

連寶燕強調，製作插畫的宗旨是傳播善良的種子，希望「花妹」未來會有更多公開展出的機會，為大家帶來快樂和正向的人生觀。