今日必看8分鐘｜旺角涉賣貓狗肉｜旺角塘尾道收容無家者單位起火

旺角涉賣貓狗肉｜常有人一袋二袋掉垃圾漏菜汁 街坊震驚：好殘忍

旺角上海街近快富街一單位疑有人賣貓狗肉作食物，昨日（29日）漁護署、食環署及警方展開聯合行動，檢獲35公斤懷疑貓狗肉，消息稱有5人被捕。據了解，涉案人士均為越南人，有街坊驚悉事件大感錯愕，並指經常目睹涉事人士一袋二袋出入，菜汁溢出，「我以為係餸渣‥‥‥嘩咁殘忍，想嘔呀！」

旺角塘尾道收容無家者單位起火 多人送院其中一男子昏迷

旺角發生火警。清晨6時07分，塘尾道22號長輝大廈10樓一個單位起火，消防派出一喉一煙帽隊，並升雲梯開喉灌救，現場超過160人由救援人員協助或自行疏散落地面。

據報消防員救出7名男女，當中一名中年男子昏迷10樓梯間，由消防員戴上氧氣罩協助呼吸，再抬落地面；另外一名老婦熏黑面部、一對夫婦及其17個月大嬰孩亦清醒，經救護員即場治理後7人全部送院。火警於6時40分救熄，起火原因有待調查。

塘尾道火｜街坊互相拍門叫喚摸黑逃生 憶述走廊「黑到睇唔到嘢」

旺角塘尾道長輝大廈，今日（1日）清晨時分發生火警，共7人送院，當中1人情況危殆3人情況嚴重。警方及消防員仍然在單位調查起火原因，大廈街坊稱，火警期間濃煙密佈「成條走廊黑到睇唔到嘢」，街坊之間互相拍門呼喚走火，有居民打響火警鐘，情況驚險。

旺角先施大廈單位起火冒濃煙 傳爆炸聲玻璃窗破裂

旺角今日（1日）發生火警。下午3時許，警方接獲多個報案，指旺角亞皆老街83號先施大廈一單位冒出濃煙，其間傳出爆炸聲，火勢十分猛烈，竄出火舌。消防聞訊到場撲救，迅速救熄。所幸，意外中無人受傷，毋須疏散，消防正調查起火原因。現場消息指，起火單位被用作倉庫。現場所見，該單位一幅大型的玻璃窗爆裂，大廈對開路面散落一地玻璃碎。

聯合醫院事故｜護士無入醫生指令 病人沒獲定時量血壓 其後離世

聯合醫院發生醫療事故，涉醫護未有正確使用電子維生指數紀錄系統。九龍東醫院聯網總監兼聯合醫院院長楊諦岡今午（1日）表示，事件涉及一名89歲男病人，他在內科病房留醫，醫護有持續監察及給予治療，病人上月22日離世。

然而，病人離世後，防方發現病人只有一次檢查維生指數的資料，與醫生指示每四小時檢查一次有出入，事件或涉護士未有將醫生指令輸入新系統，致其他護士沒有收到提醒要按指示紀錄病人維生指數。楊諦岡表示，事件後已立即提醒所有病房醫護在交更時注意相關事情，避免事件同樣發生，而三名涉及的護士現正休假。

元朗港頭村鐵皮屋起火爆炸波及客貨車 警列縱火追緝兩人

元朗發生火警。凌晨零時許，位於十八鄉迴旋處附近的港頭村，其一個村民共用的大空地位置，有一間作用擺放雜物的鐵皮屋，突然起火及傳出爆炸聲，多名村民驚醒報案求助。消防接報趕至現場，立即拖喉灌救。一輛停泊在鐵皮屋旁的客貨車受火勢波及，車主的親友獲悉事件，立即將車駛離火場，惟大火的熱力將左邊車身部份零件熱溶、車身外殼亦熏黑。所幸事件中無人受傷，消防正調查火警原因，同時中電緊急人員亦到場協助檢查電力系統。

屯門公路深井段吊臂車故障冒煙 部分行車線封閉

今日（1日）早上7時41分，一輛吊臂車沿屯門公路出九龍，駛至深井海韻花園對開疑故障冒煙。吊臂車停在左二線，司機已經落車致電求助。受事故影響屯門公路出九龍交通擠塞。

運輸署宣布，因車輛故障，屯門公路（往九龍方向）近深井交匯處的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，現時上址交通繁忙。另外，市民請留意九巴服務會受影響，經屯門公路前往荃灣、九龍一帶的市民，請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

巴西來港雞肉醬 暗藏57公斤液體可卡因值5700萬 海關拉6男子

海關在一個由巴西海路入境的貨櫃內，發現報稱雞肉醬的食品內，混有共57.5公斤液態可卡因，巿值5700萬元。海關經追查下，在全港多區拘捕6名男子，包括4名貨櫃車司機、建築男工及無業漢，當中5人已獲准保釋候查。