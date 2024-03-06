「靚蝦王」馬主女兒為創業結束8年感情　發展迷你倉月賺150萬

第三屆香港十大傑出創業青年選舉今日（6日）舉辦，鼓勵香港青年在創業投入更多熱情、提升香港創業人才的國際競爭力。其中一名得獎者、出入易迷你倉創辦人劉津津在2016年起創業，至今已有18間分店及一間大中央倉庫。



因父親名下馬匹都有個「蝦」字，因此劉津津也被人稱作「靚蝦女」。她表示，為了創業犧牲長達8年的感情，以致陷入情緒病長達一年；不過至本月入300萬元，賺近150萬，她感到很滿意，更期望接觸其他範疇。



期望用執行力為社會創造價值 投資百多萬創業

劉津津表示，當初是「膽粗粗」創業，當時父親如有空置自家物業，就問父親會否有機會發展，於是她想到搞保守、有防守性的迷你倉，一個收租生意，加上單位屬於父親，即使失敗，成本都較低。

劉津津為一代馬王「靚蝦王」馬主劉錫康的女兒，父親名下馬匹都有個「蝦」字，因此她也被人稱作「靚蝦女」。身在富有家庭，她理應可以坐享其成，不用創業。不過她就表示，希望用自己執行力為社會創造價值，又認為打工不適合，最終決定創業。故在半年資料搜集後，開啟創業之路，投資百多萬。

犧牲社交生活、旅行時間、8年感情

劉津津表示，即使遇到困難，在創業路上都未曾有「我有機會失敗」等負面想法，同為運動員的她說：「你要贏個場比賽，你一定要諗自己會贏先會贏到。」她表示，創業必須願意朝目標犧牲，「你要得到一啲嘢，就必須放棄一啲嘢。」她自己就是一個活生生的例子，為了創業犧牲了社交生活、旅行時間、結束8年感情。

提到8年感情，她說「當然會好傷心」，或是一生人最傷心的經歷，她指在創業第6年，伴侶因不理解其工作、被伴侶背叛近一年才得悉，連同公司同事被挖角，工作壓力下令她得上情緒病，本身只用工作去麻醉自己的她，最終需要見心理醫生，情況長達一年。

然而，她不感後悔自己踏上創業之路，至今月入300萬元，賺近150萬元，她感到很滿意，稱可將所得資金可自用之餘、用作投資，期望逐步探索現時業務之餘，日後接觸其他範疇，以生活品牌着手。

父親支持創業：我都畢業啦

另一位得獎者囍運車仔麵創辦人陳兆秋，曾在英國大學修讀經濟與財務學，理應向高薪厚職工作為目標，不過他就表示，因家人曾為餐廳業務，他又喜歡對人，想更貼地，最終選擇創業。

陳兆秋表示，當時用約250萬元投資，需向家人借部分金額。在他尋覓餐廳舖位時，發現一個招租廣告，「個刻有少少搏。」他與業主商談過後，對方更問「係咪嚟真？」除了前期準備外，簽約過程只花約2小時，笑言簽約後十五十六，立即致電父親，父親則相當支持，稱「我都畢業啦，你都要搵自己方向。」

他目前有大概12間分店，成績有見愈來愈好，不過就未太滿意，期望可以做好定位、人手安排。他勉勵年輕人創業，鼓勵首先找到方向，不論差或好都要堅持到底。

今屆「香港十大傑出創業青年選舉」得獎者

主題性連鎖迷你倉出入易迷你倉創辦人劉津津

顧客大數據AI 系統Dayta AI創辦人屠厚鈞

香港消毒用品及服務市估前列公司 AQUA PRO+TECH 創辦人鄭凱謙

ORIGINSPA 御美堂創辦人曾秋婷

食物科技公司 Meat the Next創辦人陳家銘

AI 財經媒體Apoidea Media創辦人廖展鵬

AI 會計系統 Binery創辦人呂國寶

懷舊食品社企 糕點時光創辦人李昕君

自家研發STEAM教材中心 Beyond Concepts創辦人陳美珊

多元化創新連鎖餐飲 囍運冰室創辦人陳兆秋