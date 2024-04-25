涼鞋推薦2024｜春夏濕熱悶焗必備拖鞋：大熱厚底元素、UGG易襯

【涼鞋推薦/拖鞋推薦2024】踏入早春，濕熱悶焗的天氣，加上時雨時陰、變幻莫測的天氣，的確令人容易有負擔感。想要有輕盈感，除了要換上輕薄的護膚品、化妝品，服飾配件上亦要適時更換，作為春夏必備的當然是好襯、透氣的涼鞋。今年的涼鞋鞋款，更注入不少潮流元素，例如厚底元素、瑪莉珍鞋（MARY JANE )、春日材質等。



涼鞋推薦2024：1. Sam Edelman BAY FRAY SLIDE SANDAL HK$1,200

春夏氣息日漸濃厚，要與綠意盎然的環境相襯，當然要換上一雙柔和色調、編織材質的涼鞋。這款平底涼鞋以雙E LOGO，配上油雅色彩，慵懶、隨性中帶有優雅感。

涼鞋推薦2024：Sam Edelman BAY FRAY SLIDE SANDAL HK$1,200（Sam Edelman）

涼鞋推薦2024：2. Roger Vivier Viv' Go-Thick Trekky 鑽扣科技織物涼鞋 HK$9,600

想要一款有特色的涼鞋，Roger Vivier 這款以五十年代龐克風為靈感，以科技織物製成的棱紋厚底涼鞋，羅緞細節加上鑽扣。厚底涼鞋稍稍增高，以作拉長腿部線條，展現美腿同時帶出活力感與柔雅兼備的風格。

涼鞋推薦2024：Roger Vivier Viv' Go-Thick Trekky 鑽扣科技織物涼鞋 HK$9,600（Roger Vivier）

涼鞋推薦2024：3. Crocs Echo Storm HK$968

對於喜愛中性、隨興打扮的女生，襪套式涼鞋既擁有涼鞋的透氣、自在感，又有運動鞋的舒適感。而Crocs 的Echo Storm，更變奏經典，首次採用幾何立體設計，輕鬆打造時尚、前衛的造型。

涼鞋推薦2024：Crocs Echo Storm HK$968（Crocs）

Echo Storm亦保留Crocs 的標誌性『洞洞』設計，大家可以隨意配搭心愛的Jibbitz™，打造出更個人化的鞋款。

涼鞋推薦2024：4. UGG GoldenGlow 厚底涼鞋 HK$990

厚底元素可說是今年必備，而UGG 的GoldenGlow 厚底涼鞋，多功能集於一身：輕巧、舒適與時尚兼備。最為吸引的是，復古風格搭配不同顏色配搭，能夠輕鬆打造朝氣滿滿的 Y2K 風及時尚復古感。

涼鞋推薦2024：5. Chloé WOODY FLAT MULE HK$ 4,200

Chloé可謂法式時尚的代表，柔美與隨性時尚兼備。這款平底穆勒鞋，不同尺寸的絲帶與 Chloé 刺繡標誌形成一個大鞋面，簡約外形加上標誌性米色縫線，俏皮渡假感。

涼鞋推薦2024：Chloé WOODY FLAT MULE HK$ 4,200（Chloé）

涼鞋推薦2024：6. INTIQUE Chunky Mary Jane Clogs HK$799

Mary Jane風格近年成大熱，若擔心皮鞋、厚底鞋略顯焗束，不妨用上拖鞋與Mary Jane 合一的款式，本地時裝品牌 INTIQUE 的精明又型格、時尚的春日時尚，打造休閒感與正式感兼備的造型。

涼鞋推薦2024：INTIQUE Chunky Mary Jane Clogs HK$799（INTIQUE）

涼鞋推薦2024：5. THE KORNER Kross Linen Slippers HK$590

喜愛柔美感性穿著風格的話，微高跟涼鞋則是最美觀以及合適的單品。THE KORNER這款用上麻料、淡雅色調的微高跟涼鞋，尖頭鞋型設計能顯得腳型更修長，延伸腿部線條，打造大長腿！

涼鞋推薦2024：THE KORNER Kross Linen Slippers HK$590（THE KORNER）

涼鞋推薦2024：6. UGG STRATUS HK$790

想要一對隨意配搭穿著風格的涼鞋，由 HANNI演繹的純白色 STRATUS就合適不過，綁帶配合厚底涼鞋設計，涼快透氣之餘，打造夏日活力與慵懶、隨性風格。