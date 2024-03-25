粉底液推薦2024｜8款好用專櫃粉底液：BURBERRY持妝、SUQQU水光肌

【粉底液推薦2024/專櫃粉底液】想要打造好膚質，除了要護理得宜，一款好的粉底液更少不免！食物當然要不時不食，而其實護膚品、化妝品亦要因應皮膚、天氣等因素去更換，特別想打造好的膚況，能夠持妝同時養膚的粉底液、粉底霜更是必備。想入手粉底液、粉底霜的話，不妨參考以下推薦！



粉底液推薦2024：1. SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30ml HK$680

想要彈性與光澤兼備的透明感美肌，日系品牌的粉底液就可以打造通透、水潤的妝感。而 SUQQU 首間香港專櫃開幕後，亦帶來添加13種日本產美容保濕成分，能夠高度光澤、高遮瑕力的13款色調的柔滑粉底液。

粉底液推薦2024：SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30ml HK$680（SUQQU）

粉底液推薦2024：2. ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30ml HK$655

女生最怕皮膚暗沉，想要持久而光澤的妝感，就需要到一款能夠完美校正亞洲人肌膚狀態的粉底液。ARMANI beauty 新一代修護粉底，具有10 款色調，揉合 80% 護膚成分、結合普魯士藍珠光配方及鏡光折射珍珠微粒，絲緞質感，能夠無懼氧化，去黃同時提亮膚色；輕鬆打造輕盈的原生無瑕妝容。

粉底液推薦2024：ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30ml HK$655（ARMANI beauty）

粉底液推薦2024：3. Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30ml HK$440

Make Up For Ever 一直深受模特兒、化妝師的喜愛，而全新HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底，具有86%護膚成份，集底妝及護膚於一身，能夠持久保濕，與肌膚無痕融合，層疊出不同遮瑕度的需要，輕鬆迎合不同膚質的女生需要。

粉底液推薦2024：Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30ml HK$440（Make Up For Ever）

粉底液推薦2024：4. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30ml HK$430

春夏最需要輕盈與遮瑕兼備的妝感，而Charlotte Tilbury 這款輕盈無瑕粉底液 ，揉合三大專利配方：革命性2% MAGIC REPLEXIUM ™專利配方、MAGIC MOSSCELLTEC™專利保濕配方以及獨有AirCool ™ 專利技術，能夠柔化6大底妝瑕疵，包括毛孔、痘印、暗沉、泛红等；即使在濕熱天氣時刻，亦能保持完美無瑕妝容。

粉底液推薦2024：Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30ml HK$430（Charlotte Tilbury）

粉底液推薦2024：5. RMK 原美零瑕絲絹粉底液 Liquid Foundation Flawless Coverage 30ml HK$420

喜愛原生肌的妝感，不妨一試RMK 原美零瑕絲絹粉底液。這款水潤輕盈質感的粉底，主打實現原生美肌妝效。當中以6種護膚保濕成分，加上高遮瑕力及持妝度，能夠巧妙地遮蓋肌膚瑕疵，展現細密、自然的遮瑕力。

粉底液推薦2024：RMK 原美零瑕絲絹粉底液 Liquid Foundation Flawless Coverage 30ml HK$420（RMK）

粉底液推薦2024：6. shu uemura植村秀 無限輕透持妝粉底液 35ml HK$480

shu uemura植村秀這款人氣大熱的無限輕透持妝粉底液，兩度榮獲「香港銷量No.1*粉底液」的殊榮，深得人心的原因在於其創新粉底配方，延展性十足，持妝一整天亦能保持舒適、自在感，打造自然輕透的偽素顏、無毛孔完美底妝！

粉底液推薦2024：shu uemura植村秀 無限輕透持妝粉底液 35ml HK$480（shu uemura）

粉底液推薦2024：7. Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600

油肌女生最擔心春夏濕熱的天氣，妝感容易出油、脫妝不服，而能夠全日持久、控油的啞緻粉底液就更顯重要。而Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底，更有冷調、中性調、暖調與橄欖調四種色調，能夠輕鬆符合各女生的需求。

粉底液推薦2024： Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600（Gucci Beauty）

粉底液推薦2024：8. YSL Beauté ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 30ml HK$650

YSL Beauté 這款以科學方式打造出粉底液的理想色調範圍，將77% 護膚精華成份，配合獨有新肌粉末，打造出輕透活膚的霧光妝感。