粉底液推薦2024｜8款好用專櫃粉底液：BURBERRY持妝、SUQQU水光肌

【粉底液推薦2024/專櫃粉底液】想要打造好膚質,除了要護理得宜,一款好的粉底液更少不免!食物當然要不時不食,而其實護膚品、化妝品亦要因應皮膚、天氣等因素去更換,特別想打造好的膚況,能夠持妝同時養膚的粉底液、粉底霜更是必備。想入手粉底液、粉底霜的話,不妨參考以下推薦!



粉底液推薦2024:1. SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30ml HK$680

想要彈性與光澤兼備的透明感美肌,日系品牌的粉底液就可以打造通透、水潤的妝感。而 SUQQU 首間香港專櫃開幕後,亦帶來添加13種日本產美容保濕成分,能夠高度光澤、高遮瑕力的13款色調的柔滑粉底液。

粉底液推薦2024:SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30ml HK$680(SUQQU)

粉底液推薦2024:2. ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30ml HK$655

女生最怕皮膚暗沉,想要持久而光澤的妝感,就需要到一款能夠完美校正亞洲人肌膚狀態的粉底液。ARMANI beauty 新一代修護粉底,具有10 款色調,揉合 80% 護膚成分、結合普魯士藍珠光配方及鏡光折射珍珠微粒,絲緞質感,能夠無懼氧化,去黃同時提亮膚色;輕鬆打造輕盈的原生無瑕妝容。

粉底液推薦2024:ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30ml HK$655(ARMANI beauty)

粉底液推薦2024:3. Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30ml HK$440

Make Up For Ever 一直深受模特兒、化妝師的喜愛,而全新HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底,具有86%護膚成份,集底妝及護膚於一身,能夠持久保濕,與肌膚無痕融合,層疊出不同遮瑕度的需要,輕鬆迎合不同膚質的女生需要。

粉底液推薦2024:Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30ml HK$440(Make Up For Ever)

粉底液推薦2024:4. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30ml HK$430

春夏最需要輕盈與遮瑕兼備的妝感,而Charlotte Tilbury 這款輕盈無瑕粉底液 ,揉合三大專利配方:革命性2% MAGIC REPLEXIUM ™專利配方、MAGIC MOSSCELLTEC™專利保濕配方以及獨有AirCool ™ 專利技術,能夠柔化6大底妝瑕疵,包括毛孔、痘印、暗沉、泛红等;即使在濕熱天氣時刻,亦能保持完美無瑕妝容。

粉底液推薦2024:Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30ml HK$430(Charlotte Tilbury)

粉底液推薦2024:5. RMK 原美零瑕絲絹粉底液 Liquid Foundation Flawless Coverage 30ml HK$420

喜愛原生肌的妝感,不妨一試RMK 原美零瑕絲絹粉底液。這款水潤輕盈質感的粉底,主打實現原生美肌妝效。當中以6種護膚保濕成分,加上高遮瑕力及持妝度,能夠巧妙地遮蓋肌膚瑕疵,展現細密、自然的遮瑕力。

粉底液推薦2024:RMK 原美零瑕絲絹粉底液 Liquid Foundation Flawless Coverage 30ml HK$420(RMK)

粉底液推薦2024:6. shu uemura植村秀 無限輕透持妝粉底液 35ml HK$480

shu uemura植村秀這款人氣大熱的無限輕透持妝粉底液,兩度榮獲「香港銷量No.1*粉底液」的殊榮,深得人心的原因在於其創新粉底配方,延展性十足,持妝一整天亦能保持舒適、自在感,打造自然輕透的偽素顏、無毛孔完美底妝!

粉底液推薦2024:shu uemura植村秀 無限輕透持妝粉底液 35ml HK$480(shu uemura)

粉底液推薦2024:7. Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600

油肌女生最擔心春夏濕熱的天氣,妝感容易出油、脫妝不服,而能夠全日持久、控油的啞緻粉底液就更顯重要。而Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底,更有冷調、中性調、暖調與橄欖調四種色調,能夠輕鬆符合各女生的需求。

粉底液推薦2024: Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600(Gucci Beauty)

粉底液推薦2024:8. YSL Beauté ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 30ml HK$650

YSL Beauté 這款以科學方式打造出粉底液的理想色調範圍,將77% 護膚精華成份,配合獨有新肌粉末,打造出輕透活膚的霧光妝感。