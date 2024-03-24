唇釉/唇蜜推薦2024｜韓國大熱兔子舌頭唇妝 打造軟萌無害純慾感

【唇釉推薦2024/唇蜜推薦2024】近年的化妝趨勢都偏向清透、輕盈，而今年的彩妝重點，除了有簡潔妝感、透明感、像海面又像人魚感覺的閃光肌、對比明顯的格雷妝。今年Girlcore 正盛，粉嫩的女生風格不單出現在服裝穿搭上，更吹起一股備受少女追捧的『兔子舌頭妝』 ，打造出今年正盛的Girlcore、純慾風格！



兔子妝是什麼？

近期大行其道的妝感，正是符合Girlcore 風格，營造出少女粉嫩感，純慾與可愛感兼備的兔子妝感。想打造具有無辜感，令人保護慾上升的兔子妝，粉嫩、輕透色彩絕對是重點，而要打造出柔軟、蓬鬆的兔毛感，胭脂以及唇妝則要用上冷色調色彩，打造膨脹感。

如何打造『兔子舌頭妝』？

要營造兔子的感覺，唇妝最好用上無邊界感的水嫩嘟嘟唇妝，以較近唇色或冷色調的唇膏再疊加透明唇油，或是直接利用唇釉、唇蜜等產品；打造出偽素顏的感覺。

TWICE的娜璉 妝感軟萌無害（IG@nayeonyny）

唇釉、唇蜜推薦 打造軟萌無害妝感

唇釉唇蜜推薦2024：1. dasique Juicy Dewy Tint 果汁露水鏡面唇釉 HK$128

dasique 作為大熱的韓國品牌，更被大讚為『平價3CE』，由外觀到內容物都十分精緻，加上實惠價錢收獲不少女生歡心。而這款果汁露水鏡面唇釉，帶有水果香氣，加上像鏡面光感妝效，7款顏色都十分合適作為『兔子舌頭唇妝』！

唇釉唇蜜推薦2024：dasique Juicy Dewy Tint 果汁露水鏡面唇釉 HK$128（dasique）

唇釉唇蜜推薦2024：2. AMUSE Jel-Fit Tint 12小時持久果凍唇釉 HK$148

想要化妝同時保濕、謢膚，AMUS 這款E Jel-Fit Tint 12小時持久果凍唇釉，含有8種玻尿酸、桃子提取物、維生素E醋酸酯與10％植物油，能夠12小時持久保濕、貼膚，光亮同時減少脫妝與油腻感。

唇釉唇蜜推薦2024：AMUSE Jel-Fit Tint 12小時持久果凍唇釉 HK$148（AMUSE）

唇釉唇蜜推薦2024：3. NARS AFTERGLOW LIP SHINE 悅光唇彩 5.5ml HK$260

想要輕度亮澤的唇妝，不妨入手NARS AFTERGLOW 的唇彩，這款含有紅桑莓籽油與紅石榴萃取精華，能夠保護雙唇，免受環境污染；亦能令雙唇變得更豐盈。

唇釉唇蜜推薦2024： NARS AFTERGLOW LIP SHINE 悅光唇彩 5.5ml HK$260（NARS）

唇釉唇蜜推薦2024：4. RMK Liquid Glow Lip Color 輕柔亮澤唇釉 HK$290

想要自然妝容， RMK 唇釉油成分配上簡約包裝，能夠緊密貼附雙唇，輕鬆打造立體感，另外亦可以配搭唇膏疊加使用，打造合適的唇妝。

唇釉唇蜜推薦2024：RMK Liquid Glow Lip Color 輕柔亮澤唇釉 HK$290（RMK）

唇釉唇蜜推薦2024：5. Gucci Gloss à Lèvres唇釉 6.5ml HK$350

想要為雙唇深層補水，又擔心會過於油膩？Gucci Gloss à Lèvres唇釉可以打造出與膚色完美相襯的細膩色彩。唇釉當中蘊含強效保濕的透明質酸、薄荷醇等成分，能夠撫平細紋以及達至8小時持久水潤、持續為雙唇補水；打造晶瑩透亮光澤。

唇釉唇蜜推薦2024：Gucci beauty Gloss à Lèvres唇釉 6.5ml HK$350（Gucci ）

唇釉唇蜜推薦2024：6. Tom Ford Beauty Slim Lip Color Shine 唇膏 HK$395

想打造低調的光澤唇妝，亦可以利用水光唇膏，滋潤同時不會過於休閒，工作日常亦可使用。 Tom Ford Beauty最新推出的Slim Lip Color Shine 唇膏，幼管唇膏適合化妝新手，當中含有豐富的潤滑劑，即可打造豐盈、飽滿又持久的唇妝。