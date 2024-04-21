名牌耳環推薦2024｜Hermès、CHANEL百搭入門級款！為夏天打造活力

名牌耳環推薦2024｜不少女生在炎熱的夏天裡，都會梳起頭髮，露出令人想入非非的後頸位置，加上耳環點綴，為整個輪廓增添鮮明感覺。若趕出門時不想造型單調，很多人都會想到耳環，因此一對具份量的款式絕不可缺少，以下分享7款精緻和熱門的名牌耳環，不知大家的家下也有一對嗎？



耳環推薦2024｜Hermès Boucles D’oreilles Mini Pop H 450歐元（約HK$3,755）

相信大部分女生都對這款耳環並不陌生，一直以來都得到不少人搶購。這款以標誌性的H型，配搭微膨脹感的圓潤設計，加上甜美迷人的櫻花粉色，綴以玫瑰金屬邊，締造出知性少女的氣質。耳環設計簡約，可以配搭莊重服飾，或是日常穿搭。

耳環推薦2024｜Hermès Boucles D’oreilles Mini Pop H (官網)

耳環推薦2024｜Hermès Olympe Earrings HK$6,800

品牌近期的新款設計，將標誌性的H字融入環形耳環中，盡顯低調奢華的魅力。耳環以蜥蜴皮革製成，搭以鍍金邊，展現出簡練奢華美學，適合中性型格的打扮。隨著時尚趨勢傾向「大碼」，不少飾品都轉向大型和搶眼，而環形耳環便是保險的選擇，以打造時尚感覺。

耳環推薦2024｜Hermès Olympe Earrings (官網)

耳環推薦2024｜CHANEL 飾釘耳環 HK$4,100

CHANEL耳環尚來都得到女生們熱捧，設計常以黑白或淨色為主，感覺悠閒和易襯。這款耳環帶有海洋風格，綴以多個金色雙C標誌，加上正中的黑金標誌，予人自然清涼的舒適氛圍。

耳環推薦2024｜CHANEL 飾釘耳環 (官網)

耳環推薦2024｜Dior Petit CD 耳環 HK3,300

今季珍珠大受歡迎，連Dior近年的飾品，部分都以珍珠為主，展現出其獨有的甜美復古風格。這款耳環以簡潔和典雅感為主，設有金色CD標誌，並以珍珠點綴，締造優雅魅力，適合襯搭其他珍珠飾品，以提升個人氣質。

耳環推薦2024｜Dior Petit CD 耳環 (官網)

耳環推薦2024｜Gucci Crystal Double Earrings HK$4,100

近期大玩中性復古的Gucci，帶有型格的魅力。這款耳環主要部分為雙G圖案，上面鑲飾大小不一的藍色水晶，看來閃爍和有活力，展現出巴洛克風格的魅力，適合日常或典雅的造型。

耳環推薦2024｜Gucci Crystal Double Earrings (官網)

耳環推薦2024｜CELINE 金色飾面黃銅TRIOMPHE一套三枚耳環 HK$4,200

提到CELINE的話，都會聯想到簡潔精緻的凱旋門標誌。這套耳環的圖案都不同，包括凱旋門、星星和心形，可以依照不同的造型，作出不同的配搭，非常適合時下的Y2K造型或甜美襯搭。

耳環推薦2024｜CELINE 金色飾面黃銅TRIOMPHE一套三枚耳環 (官網)

耳環推薦2024｜Les Néréides White Mini ballerina Clip on earrings with rhinestone and pearl 152美元（約1,191港元）

這款耳環來自巴黎小眾品牌Les Néréides，可愛的芭蕾舞伶圖案，得到大眾歡迎，再配搭水鑽和珍珠，營造奢華甜美的魅力。耳環款式精緻，適合甜美的襯搭，而且時下流行公仔配件，因此亦適合搭悠閒造型，以展現年輕的時尚玩味。