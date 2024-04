名牌耳環推薦2024｜Hermès、CHANEL百搭入門級款！為夏天打造活力

名牌耳環推薦2024|不少女生在炎熱的夏天裡,都會梳起頭髮,露出令人想入非非的後頸位置,加上耳環點綴,為整個輪廓增添鮮明感覺。若趕出門時不想造型單調,很多人都會想到耳環,因此一對具份量的款式絕不可缺少,以下分享7款精緻和熱門的名牌耳環,不知大家的家下也有一對嗎?



相信大部分女生都對這款耳環並不陌生,一直以來都得到不少人搶購。這款以標誌性的H型,配搭微膨脹感的圓潤設計,加上甜美迷人的櫻花粉色,綴以玫瑰金屬邊,締造出知性少女的氣質。耳環設計簡約,可以配搭莊重服飾,或是日常穿搭。

品牌近期的新款設計,將標誌性的H字融入環形耳環中,盡顯低調奢華的魅力。耳環以蜥蜴皮革製成,搭以鍍金邊,展現出簡練奢華美學,適合中性型格的打扮。隨著時尚趨勢傾向「大碼」,不少飾品都轉向大型和搶眼,而環形耳環便是保險的選擇,以打造時尚感覺。

CHANEL耳環尚來都得到女生們熱捧,設計常以黑白或淨色為主,感覺悠閒和易襯。這款耳環帶有海洋風格,綴以多個金色雙C標誌,加上正中的黑金標誌,予人自然清涼的舒適氛圍。

今季珍珠大受歡迎,連Dior近年的飾品,部分都以珍珠為主,展現出其獨有的甜美復古風格。這款耳環以簡潔和典雅感為主,設有金色CD標誌,並以珍珠點綴,締造優雅魅力,適合襯搭其他珍珠飾品,以提升個人氣質。

近期大玩中性復古的Gucci,帶有型格的魅力。這款耳環主要部分為雙G圖案,上面鑲飾大小不一的藍色水晶,看來閃爍和有活力,展現出巴洛克風格的魅力,適合日常或典雅的造型。

提到CELINE的話,都會聯想到簡潔精緻的凱旋門標誌。這套耳環的圖案都不同,包括凱旋門、星星和心形,可以依照不同的造型,作出不同的配搭,非常適合時下的Y2K造型或甜美襯搭。

這款耳環來自巴黎小眾品牌Les Néréides,可愛的芭蕾舞伶圖案,得到大眾歡迎,再配搭水鑽和珍珠,營造奢華甜美的魅力。耳環款式精緻,適合甜美的襯搭,而且時下流行公仔配件,因此亦適合搭悠閒造型,以展現年輕的時尚玩味。

