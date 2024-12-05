名牌披肩推薦2024｜秋冬冷氣房擋風必備：CHANEL價錢意外較親民？

名牌披肩推薦2024｜踏入秋冬，穿搭除了選擇大衣，也可轉用披肩保暖。很多女生喜愛隨身攜帶披肩，不僅輕便易收納，而且擋風通爽，為造型添置輕奢及悠閒氛圍。以下推薦14大名牌披肩，包括Louis Vuitton、Dior和Gucci等，不僅易搭和時尚，而且散發高雅氣質，適合在下午茶聚或約會時用。



名牌披肩推薦2024｜款式1. D&G 70X70 Maiolica 印花真絲斜紋方巾 HK$3,890

擅長用華麗的巴洛克圖案結合時尚的D&G，圍巾同樣一貫過往風格。這個為秋冬系列款式，以奪目和活力的檸檬黃色，加上漸層色彩及深淺筆觸，充滿藝術感覺。若然披在身上，頓時散發出閒適的魅力。

名牌披肩推薦2024｜D&G 70X70 Maiolica 印花真絲斜紋方巾 (D&G官網)

名牌披肩推薦2024｜款式2. Saint Laurent Cassandre Square Scarf in Silk Charmeuse HK$5,200

適合喜歡簡約而寧靜的人，以灰色絲線編織成方巾，並透過不同深淺，展示出品牌的標誌和邊框，讓整個氛圍帶有稍微的活力，同時不會過於搶眼，散發quiet luxury的魅力。

名牌披肩推薦2024｜Saint Laurent Cassandre Square Scarf in Silk Charmeuse (Saint Laurent官網)

名牌披肩推薦2024｜款式3. VERSACE Barocco Large Silk Foulard 90cm HK$4,500

以巴洛克風格為主題的VERSACE，披肩沿用這種風格，運用不同金黃色調，打造出立體層次，加上王冠、羽毛和花束等圖案，展現出超奢華的魅力。可以襯搭淨色造型，讓披肩的豪華感覺更為顯眼。

名牌披肩推薦2024｜VERSACE Barocco Large Silk Foulard 90cm (品牌官網)

名牌披肩推薦2024｜披肩以巴洛克圖案為題。(品牌官網)

名牌披肩推薦2024｜款式4. Valentino VLOGO Signature Jacquard Shawl in Silk, Cashmere and Lurex 140x140 HK$8,300

以優雅的VLOGO圖案暗花，打造出輕奢魅力。披肩四邊採用流蘇設計，帶有隨性的味道，而簡潔整齊的VLOGO，更展現出女性的柔和氛圍，締造quiet luxury的風格。

名牌披肩推薦2024｜Valentino VLOGO Signature Jacquard Shawl in Silk, Cashmere and Lurex 140x140 (品牌官網)

名牌披肩推薦2024｜款式5. Prada Symbole 絲和羊毛緹花披肩 HK$5,400

運用品牌的標誌，結合Symbole幾何圖案，展現出富有現代和未來感的美學。披肩運用絲和芝毛製作，因此可見到帶微亮光澤的表面，看來奪目但不浮誇，展現舒適柔和的感覺。

名牌披肩推薦2024｜Prada Symbole 絲和羊毛緹花披肩 (品牌官網)

名牌披肩推薦2024｜款式6. Louis Vuitton Monogram Classic Shawl HK$5,000

老花圖案為披肩基本款式，而Louis Vuitton的Monogram圖案，更是不少人都認識。這款以經典Monogram為主，包括品牌標誌、圓形花和尖形花圖案，並以斜紋織法圍邊，結合灰色亮澤的真絲和羊毛材質，打造出奢華亮眼的魅力。披肩四邊亦加上流蘇設計，展現出隨性的時尚。

名牌披肩推薦2024｜Louis Vuitton Monogram Classic Shawl (LV官網)

名牌披肩推薦2024｜LV的這款以經典Monogram為主。(LV官網)

名牌披肩推薦2024｜款式7. Dior Dior Cannage 藤格紋圖案牛仔布圍巾 HK$5,700

優雅一直是Dior予人的感覺，這款披肩更以帶建築美學的藤格紋線條，綴以時尚雋永的牛仔布藍色設計，締造出日常悠閒和知性魅力。流蘇款式以輕盈羊毛、絲綢和羊絨混紡製作，加上不能少得的Christian Dior標誌緹花飾帶，展現出個性風格。

名牌披肩推薦2024｜Dior Dior Cannage 藤格紋圖案牛仔布圍巾 (Dior官網)

名牌披肩推薦2024｜披肩設有Christian Dior標誌緹花飾帶。(Dior官網)

名牌披肩推薦2024｜款式8. LOEWE Scarf in Silk HK$4,950

以不同線條組成經典和整齊的圖案，並以不對稱和對比色調，締造出立體和活力感覺，綴以Anagram標誌圖案，帶出輕奢魅力。披肩有著多種綁法，由於一邊較淺色，另一邊則較深色，因此更能襯搭不同色調服飾。

名牌披肩推薦2024｜LOEWE Scarf in Silk (品牌官網)

名牌披肩推薦2024｜披肩有著多種綁法。(品牌官網)

名牌披肩推薦2024｜款式9. CELINE 鏈帶真絲斜紋布方巾 HK$4,450

以簡單的鏈條圖案作為特色，並拼成品牌名字，加上斜角以相同圖案組成，展現出簡約活力。披肩帶有復古風格，可以襯搭大地色調造型，締造和諧和知性的氣質。

名牌披肩推薦2024｜CELINE 鏈帶真絲斜紋布方巾 (品牌官網)

名牌披肩推薦2024｜款式10. Gucci Interlocking G花卉印花真絲方巾 HK$4,200

除了霸氣風格，近年Gucci亦走復古的洛可可路線，正如這款披肩，以湖水般海藍色，襯搭密集的粉紅繁花，感覺華麗和甜美，盡顯典雅魅力。最特別的一點是，印花為手繪圖案，並以滿版花卉拼成Interlocking G細節，帶有知性和輕奢的氛圍。

名牌披肩推薦2024｜款式5. Gucci Interlocking G花卉印花真絲方巾 (Gucci官網)

名牌披肩推薦2024｜最特別的一點是，印花為手繪圖案。(Gucci官網)

名牌披肩推薦2024｜款式11. CHANEL Square Scarf HK$4,300

CHANEL披肩算是價錢較親民，值得入手。這款以經典的粉紅搭黑的配色，展現出品牌的簡約美學，除了強烈對比的黑色圍邊線條，亦細緻地以白色繪出品牌多個標誌產品和特色，包括山茶花、Gabrielle手袋和圓框眼鏡等，優美中帶有精緻甜美和活力玩味的感覺。

名牌披肩推薦2024｜CHANEL Square Scarf (CHANEL官網)

名牌披肩推薦2024｜款式12. Hermès Cheval Sirene Double Face Scarf 90 HK$6,100

披肩帶有不少品牌元素，包括橙色和馬匹等，並首次以雙面設計，來襯搭不同時尚風格。它全以真絲製作，並以人手捲邊，展現出精緻工藝，而圖案亦帶科幻神秘感，將馬和人魚尾巴結合，加上浪花捲起的一幕，看來充滿藝術玩味。

名牌披肩推薦2024｜Hermès Cheval Sirene Double Face Scarf 90 (Hermès官網)

名牌披肩推薦2024｜圖案將馬和人魚尾巴結合，帶科幻神秘感，。(Hermès官網)

名牌披肩推薦2024｜款式13. Fendi FF披肩 #象牙色 HK$4,600

帶知性成熟感的Fendi，披肩以經典的緹花編織FF主題圖案為主，感覺精緻和舒適，並運用象牙色羊毛及有機真絲混紡製成，加上手工流蘇飾邊，可展現時尚感之餘，亦有效保暖，非常實用。

名牌披肩推薦2024｜Fendi FF披肩 #象牙色 (Fendi官網)

名牌披肩推薦2024｜款式14. Loro Piana Cherry Blossom 披巾 HK$6,000

以高質精細見稱的Loro Piana，近年設計不時糅合日本藝術，如這款披肩便飾以日本櫻花印花，綴以清淡的漸層水彩色調，締造優雅知性的魅力。披肩以亞麻和絲質製作，利用質撲質感，與柔和圖案形成鮮明對比，更顯出自然和藝術的吸引力。