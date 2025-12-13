名牌頸鏈推薦2025｜16大入門級熱門款：$2980買LV、GUCCI、Dior

名牌頸鏈推薦2025｜夏天除了清涼的小背心和短衫，怎能少得精緻的頸鏈點綴？不同的飾品類型，都能突顯各種身體部位的美。例如頸鏈會落在鎖骨上，能夠締造出健康性感的骨感美，而名牌款式更提升輕奢的感覺。以下分享16款入門級名牌頸鏈，包括Hermès、CHANEL及Dior等。



名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式1. CHANEL 2025/26秋冬吊墜頸鏈 HK$6,900

優雅迷人的款式，以雙蝴蝶結的設計，加上兩種不同的大小和色調，締造出層次魅力，綴以雙C標誌吊墜，看來瑰麗大方，同時展現出甜美活力。

名牌頸鏈推薦2025｜CHANEL 2025/26秋冬吊墜頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式2. Chloé Gold-tone Necklace

購買方法：NET-A-PORTER（HK$3,900）

以黃銅扭出Chloé的文字，看來充滿獨特個性，同時具有活力玩味。頸鏈長度較短，可作為choker穿戴，加上鏈帶設有水滴形珠飾，優雅中帶型格味道，非常適合時下的可鹽可甜風格。

名牌頸鏈推薦2025｜Chloé Gold-tone Necklace (NET-A-PORTER)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式3. Loro Piana Bale Wiggle頸鏈 HK$10,400

相信不少人都認得Loro Piana的鎖頭標誌，今次特別配以雙鏈設計，透過不同長度展現出層次感，同時突顯兩枚標誌性吊飾。吊飾以金色與銀色電鍍，勾勒出波浪紋輪廓，展現出沉穩雅緻的風格。

名牌頸鏈推薦2025｜Loro Piana Bale Wiggle頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式4. Hermès Mini Pop H Rocabar Pendant HK$4,400

經典的圈形H字吊墜，Hermès為我們演繹最新的精緻創作，在兩邊採用不同、但和諧優雅的色調，以強調直線線條，特別是粉紅搭玫紅色，加上玫瑰金鏈帶，散發高雅大方的女性魅力。

名牌頸鏈推薦2025｜Hermès Mini Pop H Rocabar Pendant (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式5. Dior Petit CD頸鏈 HK$4,300

以簡潔的Petit CD標誌為主，上面綴以水晶，配搭纖幼金色鏈帶，展現出巴洛克風格的復古和典雅感覺。CD標誌懸垂著一顆銀色調水晶，看來更顯精緻，同時亦為造型增添耀眼活力，無論作簡約襯搭或層次穿戴，都散發知性優雅的氣息。

名牌頸鏈推薦2025｜Dior Petit CD頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式6. Valentino Mini VLOGO Signature Necklace in Metal and Swarovski Crystals HK$4,800

帶有知性女性魅力的Valentino，頸鏈以經典VLOGO標誌為主，並在每隔一小節的鏈帶上，加上施華洛世奇水晶，讓整體造型更為耀目和迷人。由於這款設計，會讓視覺落在頸上，因此可以襯搭連身裙和燈籠袖等甜美服裝，提升輕熟的少女氣息。

名牌頸鏈推薦2025｜Valentino Mini VLOGO Signature Necklace in Metal and Swarovski Crystals (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式7. Louis Vuitton LV Iconic Enamel Necklace HK$3,950

簡單經典的款式，反而更能配搭多種風格，比想像中更耐用。這款頸鏈採用品牌標誌圖案，以及常見的monogram花卉圖案，上面漆有白色光澤的搪瓷，締造知性優雅的氣場。

名牌頸鏈推薦2025｜Louis Vuitton LV Iconic Enamel Necklace (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式8. GUCCI 18k Horsebit Diamond Chain Necklace

近年愛以經典馬銜扣作演變的GUCCI，頸鏈款式也加入這元素，以慶祝馬銜扣珠寶系列20周年，並在玫瑰金屬扣與扣之間的連接位置，綴以一顆白鑽，看來優雅奪目。

名牌頸鏈推薦2025｜GUCCI 18k Horsebit Diamond Chain Necklace (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式9. Versace V2025 Chain Necklace HK$4,300

以奪目的金屬V字標誌為主，上面刻有品牌名字，並綴以經典Medusa圖案，締造高級精緻的感覺。頸鏈屬於中性款式，無論男女也適合佩戴。

名牌頸鏈推薦2025｜Versace V2025 Chain Necklace (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式10. Bottega Veneta Drop Pendant Necklace HK$6,200

採用鍍18K金製成水滴形吊墜，並以流暢曲線締造簡潔魅力，在為造型增添色彩活力的同時，亦易於襯搭。頸鏈設有3色選擇，當中金色更貼近膚色，可提升造型的一致感覺。

名牌頸鏈推薦2025｜Bottega Veneta Drop Pendant Necklace (Bottega Veneta官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式11. DAMIANI Metropolitan 銀質單鑽頸鏈 HK$4,200

以現代風格設計，運用壓有格紋的十字架圖案，並鑲嵌鑽石，締造簡約型格的魅力。頸鏈長約50厘米，可以配搭短身的頸鏈，作疊戴穿搭，展示個人魅力。

名牌頸鏈推薦2025｜DAMIANI Metropolitan 銀質單鑽頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式12. Saint Laurent Cassandre Necklace in Metal HK$3,300

將經典Cassandre標誌圖案扭成曲線，展現出優雅別緻的氛圍。特別採用約42厘米長鏈帶，可以襯搭其他短頸鏈，打造個性魅力。

名牌頸鏈推薦2025｜Saint Laurent Cassandre Necklace in Metal (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式13. PRADA 金屬頸鏈 HK$5,350

以簡潔的幾何圖案作設計，利用空心的倒三角形，與品牌的實心標誌作襯搭，締造出俐落而優雅的建築美學。頸鏈長度約45厘米，可以襯搭淨色系服飾，以打造出知性的魅力。

名牌頸鏈推薦2025｜PRADA 金屬頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式14. CELINE Les Perles CELINE 樹脂珍珠及金色飾面黃銅頸鏈 HK$4,650

以經典凱旋門標誌為主要設計，配搭樹脂珍珠，締造出華麗優雅的巴洛克風格。頸鏈長度可以調節，能夠打造出不同的造型，適合襯搭連身裙或知性的服飾，散發優美的氣質。

名牌頸鏈推薦2025｜CELINE Les Perles CELINE 樹脂珍珠及金色飾面黃銅頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式15. FENDI Forever FENDI頸鏈 HK$2,980

FENDI的FF方形設計相當經典，這款頸鏈以此為主要，加上鏤空元素，展現出精緻的魅力。頸鏈使用可調式夾扣開合，佩戴後長度會落在鎖骨的下方，適合襯搭V領或開胸的上衣。

名牌頸鏈推薦2025｜FENDI Forever FENDI頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式16. Miu Miu 金屬頸鏈 HK$4,550

一貫品牌的風格，採用柔和活力的天藍色調，襯搭金色品牌標誌，加上心形輪廓，打造出可愛趣緻的魅力。由於吊墜可以移動，可以加入更多珠子或配飾，打話具個人風格的款式。