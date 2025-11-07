名牌耳環推薦2025｜Hermès、CHANEL百搭入門級款！為秋天打造活力

名牌耳環推薦2025｜不少女生都會梳起頭髮，露出令人想入非非的後頸位置，加上耳環點綴，為整個輪廓增添鮮明感覺。若趕出門時不想造型單調，很多人都會想到耳環，因此一對具份量的款式絕不可缺少，以下分享18款精緻和熱門的名牌耳環，不知大家的家裡也有一對嗎？



耳環推薦2025｜Hermès Mini Pop H Earrings HK$4,500

相信大部分女生都對這款耳環並不陌生，一直以來都得到不少人搶購。這款以標誌性的H型，配搭微膨脹感的圓潤設計，加上甜美迷人的櫻花粉色，綴以玫瑰金屬邊，締造出知性少女的氣質。耳環設計簡約，可以配搭莊重服飾，或是日常穿搭。

耳環推薦2025｜Hermès Boucles D’oreilles Mini Pop H (官網)

耳環推薦2025｜Hermès Olympe Earrings HK$7,000

品牌近期的新款設計，將標誌性的H字融入環形耳環中，盡顯低調奢華的魅力。耳環以蜥蜴皮革製成，搭以鍍金邊，展現出簡練奢華美學，適合中性型格的打扮。隨著時尚趨勢傾向「大碼」，不少飾品都轉向大型和搶眼，而環形耳環便是保險的選擇，以打造時尚感覺。

耳環推薦2025｜Hermès Olympe Earrings (官網)

耳環推薦2025｜CHANEL CRUISE 2025/26 Stud Earrings HK$4,900

以立體花形設計及圓形輪廓，打造出甜美可愛感覺，中間綴以玻璃珍珠，並在花瓣上添置小型雙C標誌，締造知性優雅風格。花瓣以黑色設計，上面有閃粉設計，讓整體更顯閃爍矚目。

耳環推薦2025｜CHANEL CRUISE 2025/26 Stud Earrings (品牌官網)

耳環推薦2025｜Balenciaga Women’s Monaco Stud S Earrings in Antique Gold HK$4,500

一貫品牌的中性型格風格，耳環以大型Monaco BB標誌圖案，配搭黃銅材料，以及略帶黑色腐蝕感的設計，締造出街頭時尚魅力。耳環設計中性，無論男女都可襯搭。

耳環推薦2025｜Balenciaga Women’s Monaco Stud S Earrings in Antique Gold (品牌官網)

耳環推薦2025｜Chloé The Chloé Iconic Hoop Earrings HK$3,900

以品牌的草書文字為重點，並加入環形設計，使耳環看來更具生動和層次，同時展現出品牌獨特的隨性魅力。耳環體形較大，有效修飾面部輪廓。

耳環推薦2025｜Chloé The Chloé Iconic Hoop Earrings (品牌官網)

耳環推薦2025｜Dior Petit CD 耳環 HK3,400

今季珍珠大受歡迎，連Dior近年的飾品，部分都以珍珠為主，展現出其獨有的甜美復古風格。這款耳環以簡潔和典雅感為主，設有金色CD標誌，並以珍珠點綴，締造優雅魅力，適合襯搭其他珍珠飾品，以提升個人氣質。

耳環推薦2025｜Dior Petit CD 耳環 (官網)

耳環推薦2025｜Gucci Interlocking 18K Earrings

採用粉紅蛋白石作為主軸，內外以玫瑰金包覆，裏面設有Interlockin G標誌，締造優雅氛圍。耳環頂端鑲嵌鑽石，看來簡約和閃爍，為整體增添知性的魅力，適合襯搭西裝或禮裙。

耳環推薦2025｜Gucci Interlocking 18K Earrings (品牌官網)

耳環推薦2025｜CELINE TRIOMPHE金色飾面耳釘 HK$4,000

提到CELINE的話，都會聯想到簡潔精緻的凱旋門標誌。這雙耳環將凱旋門圖案作主題，上面鑲嵌水晶，以締造出復古的巴洛克魅力。

耳環推薦2025｜CELINE TRIOMPHE金色飾面耳釘 (CELINE官網)

耳環推薦2025｜PRADA 琺瑯金屬耳環 HK$3,950

運用經典的三角標誌，作為耳環的主要設計，配合搪瓷的圓滑光澤質感，展現出甜美的感覺。耳環以不同但和諧的色調設計，穿戴時可以提升活力感覺，亦可單邊配戴，展現不一樣的風格魅力。

耳環推薦2025｜PRADA 琺瑯金屬耳環 (品牌官網)

耳環推薦2025｜Miu Miu 搪瓷金屬耳環 HK$2,850

認識Miu Miu的人，都會喜歡品牌的學園少女風格，帶有復古元素，並糅合現代時尚，展示出別具個性的一面。這款耳環以圓潤線條打造外形，配搭淺灰色搪瓷，展現出甜美內斂的魅力，加上中間綴以標誌，展現出浪漫而簡約的設計。

耳環推薦2025｜Miu Miu 搪瓷金屬耳環 (品牌官網)

耳環推薦2025｜Saint Laurent Cassandre Pearl Earrings in Metal HK$3,800

珍珠絕對是今年必備的元素，而YSL的珍珠耳環上，更加上金屬標誌，締造出輕奢風格。耳環以精緻的球體外形，締造復古甜美感覺，配搭立體的標誌，展現優雅和知性魅力。

耳環推薦2025｜Saint Laurent Cassandre Pearl Earrings in Metal (品牌官網)

耳環推薦2025｜Valentino Vlogo Signature Metal Earrings HK$2,700

價錢較為親民的款式，以標誌的金屬VLogo圖案，締造簡約和優雅的魅力。這款可配搭不同悠閒造型，抑或襯條連身裙，以提升知性和甜美的氛圍。

耳環推薦2025｜Valentino Vlogo Signature Metal Earrings (品牌官網)

耳環推薦2025｜LOEWE Anagram Pebble stud earrings in sterling silver HK$3,850

近年憑獨特玩味俘虜年輕人的LOEWE，耳環款同樣帶有可愛和活力感覺，將特別的標誌圖案Anagram，刻在銀色圓扁形金屬上，強調出膨脹感，減少造型的沉悶感覺。

耳環推薦2025｜LOEWE Anagram Pebble stud earrings in sterling silver (品牌官網)

耳環推薦2025｜Givenchy 4G Earrings in Metal with Pearls HK$3,290

品牌的標誌充滿經典建築美學，加上珍珠點綴，展現出靜奢魅力，讓造型成為矚目的焦點，同時打造高級氛圍。耳環百搭易襯，加上亞洲人膚色偏暖調，使用金色調可增添和諧，展現知性感覺。

耳環推薦2025｜Givenchy 4G Earrings in Metal with Pearls (Givenchy官網)

耳環推薦2025｜FENDI Forever FENDI耳環 HK$3,450

較經濟的奢華之選，將經典的經典的FF圖案，配搭兩種質感，締造出平衡美學的同時，帶出活力氛圍。耳環設計較為簡約，可襯搭不同造型，特別米色或大地色系服飾，更能提升舒適和諧的感覺。

耳環推薦2025｜FENDI Forever FENDI耳環 (品牌官網)

耳環推薦2025｜Alexander McQueen Women’s Pave Skull Chain Earrings in Gold HK$3,500

若然喜歡重搖滾元素，這款或是個不錯的選擇，運用品牌標誌性的骷髏頭作設計，上綴以華麗閃石和優雅珍珠設計，締造出叛逆的貴族感覺。

耳環推薦2025｜Alexander McQueen Women’s Pave Skull Chain Earrings in Gold (品牌官網)

耳環推薦2025｜Loro Piana Charm耳環 HK$5,000

從品牌經典Locket和Ghiera標誌汲取靈感，透過黃銅製作出精緻的傑作，結合小牛皮打造和諧和高雅的魅力。耳環的金屬上刻有品牌標誌，締造低調的奢華感覺。

耳環推薦2025｜Loro Piana Charm耳環 (品牌官網)

耳環推薦2025｜Bottega Veneta Knot Stud Earrings HK$4,900

近年有留意品牌的話，都會認得這款標誌性繩結，通過紋銀打造成可愛及具層次的時尚耳環，並以18k黃金粉飾，展現出奢華和華麗的感覺。耳環分成前後兩部分，戴上後就像繩結穿過耳珠般，締話特別的魅力。