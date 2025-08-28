名牌披肩推薦2025｜四季冷氣房擋風必備：CHANEL價錢意外較親民？

名牌披肩推薦2025｜踏入秋冬，穿搭除了選擇大衣，也可轉用披肩保暖。很多女生喜愛隨身攜帶披肩，不僅輕便易收納，而且擋風通爽，為造型添置輕奢及悠閒氛圍。以下推薦14大名牌披肩，包括Louis Vuitton、Dior和Gucci等，不僅易搭和時尚，而且散發高雅氣質，適合在下午茶聚或約會時用。



名牌披肩推薦2025｜款式1. D&G 70X70 Maiolica 印花真絲斜紋方巾 HK$3,890

擅長用華麗的巴洛克圖案結合時尚的D&G，圍巾同樣一貫過往風格。並以沉穩的黑白色調，加上漸層效果及深淺筆觸，與原來風格形成對比，充滿藝術感覺。若然披在身上，頓時散發出閒適的魅力。

名牌披肩推薦2025｜D&G 70X70 Maiolica 印花真絲斜紋方巾 (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式2. Saint Laurent Cassandre Square Scarf in Silk Charmeuse HK$5,200

適合喜歡簡約而寧靜的人，以灰色絲線編織成方巾，並透過不同深淺，展示出品牌的標誌和邊框，讓整個氛圍帶有稍微的活力，同時不會過於搶眼，散發quiet luxury的魅力。

名牌披肩推薦2025｜Saint Laurent Cassandre Square Scarf in Silk Charmeuse (Saint Laurent官網)

名牌披肩推薦2025｜款式3. VERSACE Barocco Large Silk Foulard 90cm HK$4,200

以巴洛克風格為主題的VERSACE，披肩沿用這種風格，運用黑金色調，打造出華麗層次，加上王冠、羽毛和花束等圖案，展現出超奢華的魅力。可以襯搭淨色造型，讓披肩的豪華感覺更為顯眼。

名牌披肩推薦2025｜VERSACE Barocco Large Silk Foulard 90cm (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式4. Valentino Toute La V Wool and Silk Shawl HK$5,300

以優雅的芭蕾舞粉色及VLOGO圖案暗花，打造出輕奢魅力。披肩四邊採用流蘇設計，帶有隨性的味道，而簡潔整齊的VLOGO，更展現出女性的柔和氛圍，締造quiet luxury的風格。

名牌披肩推薦2025｜Valentino Toute La V Wool and Silk Shawl (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式5. Prada Symbole 絲和羊毛緹花披肩 HK$5,550

運用品牌的標誌，結合Symbole幾何圖案，展現出富有現代和未來感的美學。披肩運用絲和芝毛製作，因此可見到帶微亮光澤的表面，看來奪目但不浮誇，展現舒適柔和的感覺。

名牌披肩推薦2025｜Prada Symbole 絲和羊毛緹花披肩 (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式6. Louis Vuitton Monogram Classic Shawl HK$5,150

老花圖案為披肩基本款式，而Louis Vuitton的Monogram圖案，更是不少人都認識。這款以經典Monogram為主，包括品牌標誌、圓形花和尖形花圖案，並以斜紋織法圍邊，結合灰色亮澤的真絲和羊毛材質，打造出奢華亮眼的魅力。披肩四邊亦加上流蘇設計，展現出隨性的時尚。

名牌披肩推薦2025｜Louis Vuitton Monogram Classic Shawl (LV官網)

名牌披肩推薦2025｜款式7. Dior Dior Cannage 藤格紋圖案圍巾 HK$7,200

優雅一直是Dior予人的感覺，這款披肩更以帶建築美學的藤格紋線條，綴以柔和的金色色調絲綢混紡，締造出日常悠閒和知性魅力。流蘇款式以輕盈羊毛、絲綢和羊絨混紡製作，加上不能少得的Christian Dior標誌緹花飾帶，展現出個性風格。

名牌披肩推薦2025｜Dior Dior Cannage 藤格紋圖案圍巾 (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式8. Gucci Printed Silk Shawl

適合復古和典雅的穿搭，以皮帶和馬銜扣作主要設計，加上整齊的線條，展現出充滿藝術感的圖案。圍巾同時印有經典GG圖案，配搭柔和及和諧的色調組合，締造悠閒和優雅的氛圍。

名牌披肩推薦2025｜Gucci Printed Silk Shawl (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式9. Hermès Les Chevaux Dechaines scarf 90 HK$5,200

將馬術配飾組合成趣緻圖案，搭以經典橙色邊，締造出具品牌獨有的靜奢風格，洋溢高貴優雅的女人味。圍巾容易襯搭，而且有著多種用穿法，非常實用。

名牌披肩推薦2025｜Hermès Les Chevaux Dechaines scarf 90 (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式10. Fendi FF披肩 #象牙色 HK$4,600

帶知性成熟感的Fendi，披肩以經典的緹花編織FF主題圖案為主，感覺精緻和舒適，並運用象牙色羊毛及有機真絲混紡製成，加上手工流蘇飾邊，可展現時尚感之餘，亦有效保暖，非常實用。

名牌披肩推薦2025｜Fendi FF披肩 #象牙色 (品牌官網)

名牌披肩推薦2025｜款式11. Loro Piana Arundel Gardens 圍巾 90 x 90厘米 HK$5,300

帶有田園般的悠閒迷人風格，以正方和花卉圖案為主，與配色恰到好處，而且適合時下流行的印花圖案元素。圍巾採用真絲製作，觸感柔軟舒適，並帶有精緻感覺。