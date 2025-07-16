名牌頸鏈推薦2025｜16大入門級熱門款：$3200買LV、GUCCI、Dior

名牌頸鏈推薦2025｜夏天除了清涼的小背心和短衫，怎能少得精緻的頸鏈點綴？不同的飾品類型，都能突顯各種身體部位的美。例如頸鏈會落在鎖骨上，能夠締造出健康性感的骨感美，而名牌款式更提升輕奢的感覺。以下分享16款入門級名牌頸鏈，包括Hermès、CHANEL及Dior等。



名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式1. CHANEL 2025春夏系列吊墜頸鏈 HK$5,400

以經典的雙C標誌，配搭幸運的四葉草，設計簡潔俐落，同時有著美好的象徵意義。四葉草吊墜上貼有多顆水晶，展現出多樣的光芒，加上可愛的幸運星，締造出甜美氛圍。

名牌頸鏈推薦2025｜CHANEL 2025春夏系列吊墜頸鏈 (官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式2. Chloé Gold-tone Necklace

購買方法：NET-A-PORTER（HK$3,900）

以黃銅扭出Chloé的文字，看來充滿獨特個性，同時具有活力玩味。頸鏈長度較短，可作為choker穿戴，加上鏈帶設有水滴形珠飾，優雅中帶型格味道，非常適合時下的可鹽可甜風格。

名牌頸鏈推薦2025｜Chloé Gold-tone Necklace (NET-A-PORTER)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式3. MIKIMOTO 18-Karat Gold Pearl Necklace

購買方法：NET-A-PORTER（HK$15,960）

近年流行巴洛克復古風格，因此以珍珠而知名的MIKIMOTO，亦成為備受注目的品牌之一，加上全球代言人迪麗熱巴的加持，為品牌倍添優雅動人的魅力。這款頸鏈採用日本Akoya珍珠，配搭金色扣鏈，盡顯高級和典雅的氣質。

名牌頸鏈推薦2025｜MIKIMOTO 18-Karat Gold Pearl Necklace (NET-A-PORTER)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式4. Hermès Cor H Pendant HK$5,800

除了熱門的Pop H頸鏈，這款同樣以H字母為設計，以略為潦草的巴洛克字體，締造出知性優雅感覺。頸鏈圖案猶似喇叭，靈感取自巴洛克音樂，而在19世紀，信差更會在乘馬抵達目的地時響喇叭，以示到來。因此品牌將這款樂器加以設計，再糅合女性感覺，展現出高雅的氛圍。

名牌頸鏈推薦2025｜Hermès Cor H Pendant (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式5. Dior Petit CD頸鏈 HK$4,200

以簡潔的Petit CD標誌為主，上面綴以水晶，配搭纖幼金色鏈帶，展現出巴洛克風格的復古和典雅感覺。CD標誌懸垂著一顆銀色調水晶，看來更顯精緻，同時亦為造型增添耀眼活力，無論作簡約襯搭或層次穿戴，都散發知性優雅的氣息。

名牌頸鏈推薦2025｜Dior Petit CD頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式6. Valentino Mini VLOGO Signature Necklace in Metal and Swarovski Crystals HK$4,800

帶有知性女性魅力的Valentino，頸鏈以經典VLOGO標誌為主，並在每隔一小節的鏈帶上，加上施華洛世奇水晶，讓整體造型更為耀目和迷人。由於這款設計，會讓視覺落在頸上，因此可以襯搭連身裙和燈籠袖等甜美服裝，提升輕熟的少女氣息。

名牌頸鏈推薦2025｜Valentino Mini VLOGO Signature Necklace in Metal and Swarovski Crystals (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式7. Louis Vuitton Baby Louis Necklace HK$4,150

這款LV頸鏈以小巧精緻為主，將LV標誌及經典圖案串逢一起，看來簡潔優雅，而且容易襯搭很多造型，如優雅、型格和甜美風格都能駕馭。由於頸鏈圖案較小巧，因此亦適合與其他較大的吊墜頸鏈作層次穿搭，締造出不一樣的風格。

名牌頸鏈推薦2025｜Louis Vuitton Baby Louis Necklace (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式8. GUCCI 18k Horsebit Diamond Chain Necklace

近年愛以經典馬銜扣作演變的GUCCI，頸鏈款式也加入這元素，以慶祝馬銜扣珠寶系列20周年，並在玫瑰金屬扣與扣之間的連接位置，綴以一顆白鑽，看來優雅奪目。

名牌頸鏈推薦2025｜GUCCI 18k Horsebit Diamond Chain Necklace (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式9. Versace V2025 Chain Necklace HK$4,300

以奪目的金屬V字標誌為主，上面刻有品牌名字，並綴以經典Medusa圖案，締造高級精緻的感覺。頸鏈屬於中性款式，無論男女也適合佩戴。

名牌頸鏈推薦2025｜Versace V2025 Chain Necklace (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式10. Bottega Veneta Drop Pendant Necklace HK$6,200

採用鍍18K金製成水滴形吊墜，並以流暢曲線締造簡潔魅力，在為造型增添色彩活力的同時，亦易於襯搭。頸鏈設有3色選擇，當中金色更貼近膚色，可提升造型的一致感覺。

名牌頸鏈推薦2025｜Bottega Veneta Drop Pendant Necklace (Bottega Veneta官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式11. DAMIANI Metropolitan 銀質單鑽頸鏈 HK$4,000

以現代風格設計，運用壓有格紋的十字架圖案，並鑲嵌鑽石，締造簡約型格的魅力。頸鏈長約50厘米，可以配搭短身的頸鏈，作疊戴穿搭，展示個人魅力。

名牌頸鏈推薦2025｜DAMIANI Metropolitan 銀質單鑽頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式12. Saint Laurent Cassandre 金屬頸鏈 HK$3,200

簡單而精緻的款式，運用品牌的字母組合成經典的cassandre環型吊墜，襯搭小型扣鏈，締造出優雅的氛圍，無論較女性或中性的穿搭都合適。

名牌頸鏈推薦2025｜Saint Laurent Cassandre 金屬頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式13. PRADA 金屬頸鏈 HK$5,300

以簡潔的幾何圖案作設計，利用空心的倒三角形，與品牌的實心標誌作襯搭，締造出俐落而優雅的建築美學。頸鏈長度約45厘米，可以襯搭淨色系服飾，以打造出知性的魅力。

名牌頸鏈推薦2025｜PRADA 金屬頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式14. CELINE Les Perles CELINE 樹脂珍珠及金色飾面黃銅頸鏈 HK$4,650

以經典凱旋門標誌為主要設計，配搭樹脂珍珠，締造出華麗優雅的巴洛克風格。頸鏈長度可以調節，能夠打造出不同的造型，適合襯搭連身裙或知性的服飾，散發優美的氣質。

名牌頸鏈推薦2025｜CELINE Les Perles CELINE 樹脂珍珠及金色飾面黃銅頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式15. FENDI Forever FENDI頸鏈 HK$2,980

FENDI的FF方形設計相當經典，這款頸鏈以此為主要，加上鏤空元素，展現出精緻的魅力。頸鏈使用可調式夾扣開合，佩戴後長度會落在鎖骨的下方，適合襯搭V領或開胸的上衣。

名牌頸鏈推薦2025｜FENDI Forever FENDI頸鏈 (品牌官網)

名牌頸鏈推薦2025｜入門級款式16. Miu Miu金屬頸鏈飾以水晶 HK$5,250

在Miu Miu的金屬標誌上，綴以閃爍的人造水間，締造出優雅和迷人的感覺。頸鏈採用銀色設計，使肌膚更顯白皙，展現出寧靜舒適的氛圍，加上細小但搶眼的字體，更具精巧的魅力。