名牌手鐲推薦2024｜$3200起入門級Hermès、VCA、CELINE型格時尚款

名牌手鐲推薦2024｜雙手的點綴豈只得手鏈？別具個性的手鐲，由於線條明顯，可疊帶以添玩味，展現出自我風格。今個夏天，隨著服飾變短，露出滑嫩肌膚，大家不妨出門前襯搭手鐲，打造出型格時尚。若然未知適合甚麼款式，以下分享5大熱門易襯的款式，包括Hermès、Van Cleef & Arpels及Tiffany & Co.等，大家不妨參考。



名牌手鐲推薦2024｜款式1. Hermès Precious Paradise Bangle HK$3,200

既經典又價錢親民的款式，在鍍鈀金屬上印上熱帶風情的圖案，由於色調較柔和，加上柔美的花卉圖案，展現出女性迷人的氣質。手鐲雖不能調較大小，但是物料都偏柔軟，可以稍為變形以方便套上。

名牌手鐲推薦2024｜款式1. Hermès Precious Paradise Bangle (品牌官網)

名牌手鐲推薦2024｜款式2. Tiffany & Co. Tiffany T T1鉸鏈手鐲

經典而永不過時的款式，中央部分飾有風格強烈的「T」字主題圖案，象徵品牌的獨立自強及恆久力量。手鐲以玫瑰金製作，由於款式較幼身，配戴時展現出低調奢華感覺，同時風格也較中性，作為情侶手鐲也是個不錯的選擇。

名牌手鐲推薦2024｜款式2. Tiffany & Co. Tiffany T T1鉸鏈手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2024｜款式3. Van Cleef & Arpels Perlée Signature Bracelet, Medium Model HK$55,000

以充滿藝術美學和精細工藝見稱的Van Cleef & Arpels，手鐲設計簡潔，在帶微亮澤感的18K玫瑰金屬上，刻上品牌名字，並於兩側沿邊綴以小圓點包住，感覺舒適優雅，同時帶點精緻活力。由於手鐲偏向粗身，就這樣單條配戴，已經充滿高級感覺。

名牌手鐲推薦2024｜款式3. Van Cleef & Arpels Perlée Signature Bracelet, Medium Model (品牌官網)

名牌手鐲推薦2024｜款式4. Dior Dior Code Bangle HK$4,200

帶有甜美活力的款式，Dior手鐲以經典美學設計，上飾有Christian Dior標誌，並加上獨有的幸運星，展現出甜美和俏皮的感覺，同時帶有美好寓意。手鐲以粉紅和金色配搭，溫婉優雅得來，散發陽光活力氣息，加上開口設計，非常方便戴上和更換。

名牌手鐲推薦2024｜款式4. Dior Dior Code Bangle (品牌官網)

名牌手鐲推薦2024｜款式5. CELINE Triomphe金色飾面黃銅不對稱手鐲 HK$4,200

以經典凱旋門標誌為主要設計，而手鐲兩端則以不對稱方式連接標誌，締造出充滿趣味的細節，加上圓柱形設計，以圓潤感帶出活力感，同時保留著品牌的簡約美學基因。

名牌手鐲推薦2024｜款式5. CELINE Triomphe金色飾面黃銅不對稱手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2024｜款式6. John Hardy Naga Cuff 純銀幼身手鐲 HK$8,540

適合充滿型格個性的造型，整隻手鐲以神龍的姿態作設計，圖案栩栩如生，雙眼更綴以藍色寶石，打造出神秘魅力。手鐲以純銀製作，幼身設計更能展出優雅魅力，加上神龍象徵愛情、保佑和繁榮，有著不少美好的祝福。

名牌手鐲推薦2024｜款式6. John Hardy Naga Cuff 純銀幼身手鐲 (品牌官網)

名牌手鐲推薦2024｜款式7. DAMIANI D.ICON白色陶瓷、玫瑰金單鑽手鏈 HK$15,700

若想增加獨特玩味的話，DAMIANI手鐲便以白色陶瓷製作，同樣充滿高級感覺，加上玫瑰金「D」字及鑽石點綴，締造出時尚活力的魅力。由於陶瓷帶有光滑感，與玫瑰金色調非常相襯，展現出和諧迷人的感覺，因此襯搭淨色衣服，可提升個人氣質。