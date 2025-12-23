手袋吊飾15推薦｜延續Y2K熱潮：Jennie Lisa近期換新寵、小眾公仔

【手袋吊飾｜Y2K】自從Y2K熱潮掀起，由色彩繽紛的穿搭、妝容、手袋等，各女星和潮流達人紛紛換上！早前這股熱潮更燃燒至手袋掛飾上，許多韓星都為手袋掛上可愛的吊飾，使奢華的名牌手袋頓添甜美氣息，發展至今更是不只掛一個。這次為大家精選多款手袋掛飾，款款都精緻又甜美！



手袋吊飾推薦1. The Monsters系列盲盒「Exciting Macaron」LABUBU 吊飾

就連Lisa和Rosé也無法抗拒的LABUBU公仔，其實是出自藝術家龍家昇所創作的The Monsters系列角色，每每推出新的周邊商品，都備受大眾們喜愛！而由Pop Mart所推出的The Monsters系列盲盒「Exciting Macaron」吊飾﹐以隨機抽取方式，當中還有可能出現「隱藏版」公仔，讓人忍不住一個又一個地入手，再將它掛在不同的手袋上！Lisa就錯在 V Speedy Bag、Hermès Constance等手袋掛上LABUBU吊飾，使手袋變得更個人化又甜美。

手袋吊飾推薦2. CRYBABY 豹豹貓貓 搪膠毛絨掛件

「Crybaby」是繼LABUBU後，又一個LISA新寵，同樣很喜歡掛在手袋上。Crybaby其可愛的設計及背後意義，使瞬速擄獲女生們的心，更成為LISA的新寵！「Crybaby」的設計師Molly認為：「哭是很正常的事，是一個很正常的情緒。」而且每個Crybaby哭泣的原因都不同，讓人想一一收集，其中Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒，更是長期缺貨！

手袋吊飾推薦3. Monchhichi公仔

Lisa可說是帶起了手袋吊飾熱潮，繼Labubu和Crybaby後，近期多次掛起Monchhichi公仔，同樣是很治愈的公仔。Monchhichi是1974年就誕生的公仔，亦是不少人童年的最愛。即使過了這麼多年依然很受歡迎，一頭捲髮配上療癒的表情，難怪會吸引Lisa入手。

手袋吊飾推薦4. POPMART 天線得得B 吊飾

近日Jennie被捕捉到手袋換上了兩隻天線得得B吊飾，分別是紫色的Tinky Winky與紅色的 Po，都是來自POPMART「Say Hello」系列﹐兩隻公仔都手捧小花，相當可愛。與黑色手袋形象反差，添上童趣。

手袋吊飾推薦5. LOEWE Capybara charm in felt and calfskin HK$4,150

LOEWE經常與不同藝術家合作推出聯乘系列，這次的Capybara charm，是以可愛的毛氈水豚為造型，再配上環狀小牛皮帶和Anagram骰子。當掛在手袋時，會呈現出垂吊的效果，有著靈動活潑的感覺。

手袋吊飾推薦6. ADER ERROR聯名Bandai推出Tamagotchi電子寵物機

韓國超人氣品牌ADER ERROR，近期與Bandai聯名推出Tamagotchi電子寵物機，一款不僅能玩，還能是手袋最潮的掛飾！這款Tamagotchi電子寵物機是品牌標誌性的藍色搭配白色而成，再以迷你的蛋形呈現，附有的金屬扣可把它掛在手袋上，絕對是Y2K的手袋掛飾！

手袋吊飾推薦7. Mo.Nam.Hee 公仔掛飾

Mo.Nam.Hee的可愛公仔掛飾深受現在韓國女生喜歡，都會將它掛在手袋、手機、鑰匙等物件上，使普通的日常物品變得活潑甜美，看到心情都會變好！而且還可幫公仔換上不同服飾，可因應心情或者物品換上不同顏色的衣服，非常可愛！

手袋吊飾推薦8. Balenciaga LE CITY CHARM HEART IN BLACK/GREEN HK$4,700

風格一向大膽前衛的Balenciaga，亦推出一串富含多種元素的手袋掛飾。這款是以長長的皮革吊帶掛著品牌的Logo、心形鏡子、貓咪吊飾和做舊的鑰匙吊飾，既有實用性又不失Y2K的青春氣質，很適合搭配大容量手袋使用。

手袋吊飾推薦9. Toys“R”Us x Joguman盲盒匙扣

Toys“R”Us與韓國人氣插畫品牌Joguman 㩦手推出的全新盲盒匙扣，每款設計均展現Joguman招牌的幽默表情與造型。無論掛在鑰匙、背包或作為隨身配飾，Joguman盲盒匙扣都能為穿搭造型及日常生活，帶來玩味與療癒感。

手袋吊飾推薦10. MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 小熊掛飾 HK$280

近年韓國品牌熱潮不斷，主打法式學院風格的 MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD 亦已登陸香港，當中小熊更是必入手之選！品牌每一季均會推出不同款式的小熊，適逢聖誕節，品牌推出穿上針織毛衣及戴上冷帽的聖誕限定小熊造型，散發可愛的冬日氛圍感！

手袋吊飾推薦11. Lane Crawford BAZ & FRIENDS Rox 鎖匙扣 HK$480

自去年推出後就大受歡迎的連卡佛聖誕吉祥物，今年以「Invasion of Baz & Friends」為主題再度歸來。想收服數位冬日怪獸：Baz、女巫Rox、貪吃美食專家Max的話，絕對不能錯過這款散發暖意與搗蛋感的鎖匙扣！

手袋吊飾推薦12.Hermès Kellyfestival Charm HK$27,700

手袋吊飾熱潮興起後，各大品牌都推出屬於自己的吉祥物，Hermès 今次就將經典手袋Kelly 縮小。雖然Kellyfestival 縮小化，但質量與設計並沒有因而減弱，如實展現旋扣與翻蓋設計，加上多達8款顏色，絕對是繼經典Hermès小馬吊飾後又一被追捧對象！

手袋吊飾推薦13. FENDI x Chupa Chups®棒棒糖收納包吊飾 HK$4,800

在FENDI 2024-2025秋冬女裝系列時裝秀上，推出了這款與知名棒棒糖品牌Chupa Chups®（珍寶珠）聯名的吊飾，採用皮革製成珍寶珠糖果的外型，並飾有粗大的Selleria縫線，配上繽紛的顏色，每一個都非常甜美又可愛。此外，這款棒棒糖收納包正常還飾有品牌標誌性的FF Logo，當掛在手袋時可增添獨特的時尚。

手袋吊飾推薦14. Louis Vuitton Vivienne Fashionista吊飾 HK$10,600

Louis Vuitton自為吉祥物Vivienne推出各種掛飾和產品後，成了品牌粉絲和時尚達人收藏目標之一。近日品牌推出全新Vivienne Fashionista吊飾系列，為Vivienne換上了色彩繽紛的貂皮毛，模樣更可愛。Vivienne Fashionista吊飾選用小牛皮製造，臉龐圍繞著貂皮毛Monogram花卉圖案，並配以LV標誌耳環和珍貴的金色金屬迷你手袋，可將它扣於手袋上增添玩味的現代氣息。

手袋吊飾推薦15. FENDI 鑰匙圈 HK$5,100

喜歡狗狗的女生，不能錯過FENDI的小狗造型鑰匙套。這款是以棕色和菸草色FF提花布料製成，小狗還配有皮革項圈，小吊牌上是FENDI的標誌，充滿著小細節。目前品牌推出了黑色和棕色供選擇，都很百搭的顏色。