日韓爆紅波鞋DIY！5技巧以絲帶、珍珠蝴蝶結打造專屬夢幻運動鞋

波鞋DIY｜每一季都有不同熱門款式運動鞋，但怎樣做到與眾不同？除了在穿搭上花些心思外，不妨可以跟上現在日韓女生的熱潮，為運動鞋添上蝴蝶結、不同可愛配件、墜飾等，不僅使運動鞋變得更個人化，還可跟上夢幻的Bowcore熱潮！這次為大家整理了幾個利用小物就可為運動鞋進行改造的小技巧。



波鞋DIY改造技巧1. 偏復古風的運動鞋較易設計

想要增加成功設計出好看又獨一無二的運動鞋，可以選擇近年大熱的偏復古風的氣墊球鞋、老爹鞋或跑鞋，這類運動鞋不乏是以以80至00年代的款式為藍本，本身已自帶獨特韻味，再添上夢幻甜美的配件，可形成反差效果。或是經典款運動鞋亦是很適合，這款會有更多留白空間讓大家發揮創意，上手改造！

波鞋DIY改造技巧1. 偏復古風的運動鞋較易設計（IG@_mormorchu）

波鞋DIY改造技巧1. 偏復古風的運動鞋較易設計（IG@wwk_thailand）

波鞋DIY改造技巧2. 絲帶變鞋帶

近年女生們都喜歡把絲帶蝴蝶結融入不同穿搭中，像是頭飾、帽子、上衣、首飾等，掀起Bowcore熱潮，而把絲帶變鞋帶更是很早出現的改造方式，以往PUMA、Reebok等品牌都曾推出絲帶蝴蝶結波鞋，這次就可以親自動手改造心儀的運動鞋。除了可以把絲帶變成鞋帶外，亦可以小蝴蝶結變成綴飾，固在鞋身上，增加鞋子的甜美度！

波鞋DIY改造技巧2. 絲帶變鞋帶（IG@wwk_thailand）

波鞋DIY改造技巧2. 絲帶變鞋帶（IG@aoo____ao）

波鞋DIY改造技巧3. 蕾絲細節

除了絲帶外，浪漫的蕾絲亦很適合變成鞋帶，與絲帶一樣也可變成小蝴蝶結綴飾固在鞋身上，這樣做運動鞋變得更夢幻！此外，亦可以變小蝴蝶結鞋飾綁在鞋帶上，可根據喜歡增加一至兩個、不同顏色的蕾絲、蝴蝶結大小等可改變的因素，改造出獨一無二的運動鞋。

波鞋DIY改造技巧3. 蕾絲細節（IG@tyukwing）

波鞋DIY改造技巧3. 蕾絲細節（IG@wwk_thailand）

波鞋DIY改造技巧4. 珍珠蝴蝶結鞋扣

珍珠是許多女生愛不釋手的配飾，尤其搭配在復古造型上，而復古風運動鞋如是！最簡單直接的方式可以將串成珍珠蝴蝶結變成鞋扣，把它掛在鞋帶上，大大增加了運動鞋的甜美度。現在不少小店都有直接推出珍珠鞋扣，除了蝴蝶結外，還有很多不同圖案的珍珠鞋扣，很方便女生們隨時改造或者變換款式！

波鞋DIY改造技巧4. 珍珠蝴蝶結鞋扣（IG@_mormorchu）

波鞋DIY改造技巧4. 珍珠蝴蝶結鞋扣（IG@mondayeditionseoul）

波鞋DIY改造技巧5. 不同格的鞋扣或者串珠

最後是為運動鞋的改造再升級，除了可以將上述改造方式交替使用外，還可以加入一些個人化的元素或喜歡的小吊飾作為鞋扣。像是可以將串珠或吊飾變成鞋扣，串在絲帶鞋帶或是普通鞋帶上，透過不材質及顏色的鞋扣，和此前的運動鞋改造，展現出個人風格。

波鞋DIY改造技巧5. 不同格的鞋扣或者串珠（IG@erinko0315）