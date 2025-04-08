名牌皮帶推薦2025｜$1360起Gucci、LV、Dior、Diesel等熱門修腰款

名牌皮帶推薦2025｜腰帶為造型添加不少型格感覺，同時可修飾身形，強調腰部曲線，展示更性感魅力。相信大部分人家中，都有各式各樣的腰帶，以下精選15款熱門名牌皮帶，包括Hermès、Gucci及CELINE等，不知大家喜歡哪一款？



名牌皮帶推薦2025｜款式1. Valentino Garavani VLogo 雙面皮革腰帶

購買方法：NET-A-PORTER (HK$4,200)

以經典的VLogo標誌為主，設有黑色和紅色的雙面設計，結合柔滑和挺身質感的皮革，展現出輕奢魅力。皮帶粗幼中等，適合悠閒時穿戴，亦能襯搭隆重服飾，以增添強勢氣場。

名牌皮帶推薦2025｜Valentino Garavani VLogo 雙面皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式2. LOEWE 皮革腰帶

購買方法：NET-A-PORTER (HK$3,100)

款式帶有年輕活力感覺，在茶色皮革的兩邊，縫上醒目的白色車線，並綴以標誌性的Anagram，帶有簡約美學。皮帶屬於幼身款，適合用於連身裙或西裝褲，以強調幼細的女生感覺。

名牌皮帶推薦2025｜LOEWE 皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式3. Gucci GG Marmont thin belt

Gucci腰帶的辨識度高，素來都得到不少人喜愛。這款以小巧的GG標誌設計，配搭幼皮革腰帶，締造出溫婉和女性魅力，加上顯眼的白色，可以襯搭深色或帶暗花的服飾，以加強線條感覺。

名牌皮帶推薦2025｜Gucci GG Marmont thin belt (品牌官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式4. Chloé The Chloé Iconic Small Belt HK$6,200

帶甜美和隨性魅力的Chloé皮帶，透過品牌標誌及書寫字體，展示出個性，同時利用大圖案及幼鏈帶的對比感，強調出腰線，因此不僅可以遮肚，而且能夠修飾腰線，締造出高雅的氛圍。

名牌皮帶推薦2025｜Chloé The Chloé Iconic Small Belt (Chloé官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式5. Balenciaga Women’s Monaco Twist Belt in Black HK$3,800

充滿型格細節的設計，在經典的品牌標誌圖案金屬扣上，加入黑色刻紋，以締造出帶有視覺玩味的搖滾風格。皮帶表面亮澤，不會過於奪目，同時帶現出輕奢氛圍。

名牌皮帶推薦2025｜Balenciaga Women’s Monaco Twist Belt in Black (Balenciaga官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式6. DIESEL B-1dr Leather Belt with D Buckle US$175（約HK$1,359）

提到年輕人的流行品牌，DIESEL必在其中，而其品牌金屬標誌，亦帶少許霧光感覺，展現出中性型格的魅力。皮帶色調為銀色和黑色，非常容易襯搭，適合時下的街頭Y2K時尚。

名牌皮帶推薦2025｜DIESEL B-1dr Leather Belt with D Buckle (DIESEL官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式7. Hermès POP H 15 Bicolore Belt HK$6,800

相信大家對這系列並不陌生，以簡單和圓潤的金屬「H」標誌，作為皮帶扣，散發輕奢魅力的同時，亦具優雅活力的感覺。皮帶設計簡約，適合悠閒造型，特別是帶織紋的冷衫，更顯細緻的魅力。

名牌皮帶推薦2025｜Hermès POP H 15 Bicolore Belt (Hermès官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式8. CELINE Taurillon皮革中型Triomphe腰帶 HK$5,900

皮帶色調較為少見，以帶知性的灰藍色，展現舒適優雅的魅力，加上經典凱旋門標誌，盡顯舒適的簡約美學。皮帶較為易襯，亦設雙圈設計，可打造出不同的造型感覺。

名牌皮帶推薦2025｜CELINE Taurillon皮革中型Triomphe腰帶 (CELINE官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式9. Louis VuittonLV Mini Flowergram15mm Reversible Belt HK$3,250

可以雙面配帶的款式，一面印有經典monogram，締造復古風格；另一面則是以標誌性的尖花圖案金屬為主，搭襯淺棕色顆粒紋皮帶，展現出簡約而亮澤的現代時尚感覺。

名牌皮帶推薦2025｜Louis VuittonLV Mini Flowergram15mm Reversible Belt (品牌官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式10. Dior C’est Dior腰帶 HK$5,000

較為新款的設計，以風衣米色光滑小牛皮製作，加上亮面金色飾面金屬CD扣環，展現出品牌的甜美和優雅感覺。皮帶粗度偏幼，可襯搭恤衫、皺褶和絲質等帶女性感覺的服飾，以增添知性氣質。

名牌皮帶推薦2025｜Dior C’est Dior腰帶 (Dior官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式11. Bottega Veneta Small Knot Belt HK$4,200

風格簡約的Bottega Veneta，細節位一般是人們喜歡它的點，當中這個金屬結，更是經典設計，看來靈活和優雅。腰帶特別配搭特別的牛油果色，屬於莫蘭迪（Morandi）調，以締造出知性魅力，同時平衡造型的和諧感。

名牌皮帶推薦2025｜Bottega Veneta Small Knot Belt (BV官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式12. YSL Cassandre Belt with Square Buckle in Shiny Box Saint Laurent Leather HK$4,200

以經典優雅風格設計為主，結合白色及帶復古感的金屬色，打造出古典和輕奢魅力，加上品牌的標誌圖案，締造出華麗感覺。腰帶以幼身設計，幫助修飾腰線，打造出更好看的造型線條。

名牌皮帶推薦2025｜YSL Cassandre Belt with Square Buckle in Shiny Box Saint Laurent Leather (YSL官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式13. Burberry Check and Leather TB Belt HK$3,500

運用經典及標誌性的格紋圖案，加上啡調皮革，非常適合時下流行的復古風格，同時不會感沉悶。腰帶亦設金屬標誌扣，為整體造型締造輕奢魅力。

名牌皮帶推薦2025｜Burberry Check and Leather TB Belt (Burberry官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式14. Versace Medusa Heritage Barocco Jacquard Belt 4cm HK$4,500

以復古風為主的Versace，腰帶同樣充滿古典魅力，糅合帆布及皮革設計，加上奢華的巴洛克圖案，加上美杜莎浮雕，展現出優雅華麗魅力。金屬扣帶亦古典的角形設計，增添矚目和時尚感覺。

名牌皮帶推薦2025｜Versace Medusa Heritage Barocco Jacquard Belt 4cm (Versace官網)

名牌皮帶推薦2025｜款式15. PRADA Saffiano皮革腰帶 HK$5,300

以幾何風格的標誌圖案金屬扣為主，配搭經典Saffiano皮革，以獨有的蠟面潤飾，以及十字紋質感，展現出俐落的線條，提升陽光活力的感覺。

名牌皮帶推薦2025｜PRADA Saffiano皮革腰帶 (品牌官網)

2024年名牌皮帶款式：JACQUEMUS La Ceinture Regalo 帶綴飾皮革腰帶

皮帶從現代藝術中汲取靈感，透過光滑的皮革表面，結合帶圓潤感的幾何金屬圖案，展現出靈活的玩味，而且辨識度高。皮帶算是較粗款式，可以強調腰線，予人漏斗身材的感覺。

2024年名牌皮帶款式｜JACQUEMUS La Ceinture Regalo 帶綴飾皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

2024年名牌皮帶款式：Louis Vuitton LV Gram Vernis15毫米雙面皮帶 HK$3,950

充滿繁複細節的設計，不僅將monogram壓在白色皮革，而且金屬扣以LV Initials、圓花和尖花組合而成，設計帶有柔美和優雅格調，加上兩邊的縫線，圖案豐富得來，不會過於花俏。