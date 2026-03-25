名牌皮帶推薦2026｜$1400起Gucci、LV、Dior、Diesel等熱門修腰款

名牌皮帶推薦2026｜腰帶為造型添加不少型格感覺，同時可修飾身形，強調腰部曲線，展示更性感魅力。相信大部分人家中，都有各式各樣的腰帶，以下精選22款熱門名牌皮帶，包括Hermès、Gucci及CELINE等，不知大家喜歡哪一款？



名牌皮帶推薦2026｜款式1. Valentino Garavani VLogo 雙面皮革腰帶

購買方法：NET-A-PORTER (HK$4,200)

以經典的VLogo標誌為主，設有黑色和紅色的雙面設計，結合柔滑和挺身質感的皮革，展現出輕奢魅力。皮帶粗幼中等，適合悠閒時穿戴，亦能襯搭隆重服飾，以增添強勢氣場。

名牌皮帶推薦2026｜Valentino Garavani VLogo 雙面皮革腰帶 (NET-A-PORTER官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式2. Gucci GG Marmont thin belt

Gucci腰帶的辨識度高，素來都得到不少人喜愛。這款以小巧的GG標誌設計，配搭幼皮革腰帶，締造出溫婉和女性魅力，加上顯眼的白色，可以襯搭深色或帶暗花的服飾，以加強線條感覺。

名牌皮帶推薦2026｜Gucci GG Marmont thin belt (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式3. Chloé The Chloé Iconic Small Belt HK$6,200

帶甜美和隨性魅力的Chloé皮帶，透過品牌標誌及書寫字體，展示出個性，同時利用大圖案及幼鏈帶的對比感，強調出腰線，因此不僅可以遮肚，而且能夠修飾腰線，締造出高雅的氛圍。

名牌皮帶推薦2026｜Chloé The Chloé Iconic Small Belt (Chloé官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式4. Balenciaga Women’s Monaco Twist Belt in Black HK$3,800

充滿型格細節的設計，在經典的品牌標誌圖案金屬扣上，加入黑色刻紋，以締造出帶有視覺玩味的搖滾風格。皮帶表面亮澤，不會過於奪目，同時帶現出輕奢氛圍。

名牌皮帶推薦2026｜Balenciaga Women’s Monaco Twist Belt in Black (Balenciaga官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式5. DIESEL B-1dr Leather Belt with D Buckle HK$1,400

提到年輕人的流行品牌，DIESEL必在其中，而其品牌金屬標誌，亦帶少許霧光感覺，展現出中性型格的魅力。皮帶色調為銀色和黑色，非常容易襯搭，適合時下的街頭Y2K時尚。

名牌皮帶推薦2026｜DIESEL B-1dr Leather Belt with D Buckle (DIESEL官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式6. Hermès POP H 15 Bicolore Belt HK$6,900

相信大家對這系列並不陌生，以簡單和圓潤的金屬「H」標誌，作為皮帶扣，散發輕奢魅力的同時，亦具優雅活力的感覺。皮帶設計簡約，適合悠閒造型，特別是帶織紋的冷衫，更顯細緻的魅力。

名牌皮帶推薦2026｜Hermès POP H 15 Bicolore Belt (Hermès官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式7. CHANEL Calfskin & Gold-Tone Metal Belt HK$8,000

以歷久常新的黑金色為主，在小牛皮上綴以經典菱格紋縫線，並以皮帶與鏈扣交織的設計，打造出雙C標誌，展現出獨有的奢華魅力。皮帶款式容易襯搭，適合用於日常的穿搭。

名牌皮帶推薦2026｜CHANEL Calfskin & Gold-Tone Metal Belt (CHANEL官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式8. D&G Plongé Calfskin DG Logo Belt HK$5,900

採用巴洛克華麗風格的D&G，腰帶以金屬標誌展現出典雅魅力，同時字母內的立體斜紋設計，亦打造出精緻的感覺。皮帶高度約3厘米，可以襯搭多種造型，加上淺褐色皮帶，適合淺色的造型。

名牌皮帶推薦2026｜D&G Plongé Calfskin DG Logo Belt (D&G官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式9. CELINE Taurillon皮革中型Triomphe腰帶 HK$5,900

皮帶色調較為少見，以帶知性的灰藍色，展現舒適優雅的魅力，加上經典凱旋門標誌，盡顯舒適的簡約美學。皮帶較為易襯，亦設雙圈設計，可打造出不同的造型感覺。

名牌皮帶推薦2026｜CELINE Taurillon皮革中型Triomphe腰帶 (CELINE官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式10. Louis VuittonLV Mini Flowergram15mm Reversible Belt HK$3,350

可以雙面配帶的款式，一面印有經典monogram，締造復古風格；另一面則是以標誌性的尖花圖案金屬為主，搭襯淺棕色顆粒紋皮帶，展現出簡約而亮澤的現代時尚感覺。

名牌皮帶推薦2026｜Louis VuittonLV Mini Flowergram15mm Reversible Belt (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式11. Dior C’est Dior腰帶 HK$5,000

以黑色光滑小牛皮製作，加上亮面金色飾面金屬CD扣環，展現出品牌的甜美和優雅感覺。皮帶粗度偏幼，可襯搭恤衫、皺褶和絲質等帶女性感覺的服飾，以增添知性氣質。

名牌皮帶推薦2026｜Dior C’est Dior腰帶 (Dior官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式12. Bottega Veneta Small Knot Belt HK$4,200

風格簡約的Bottega Veneta，細節位一般是人們喜歡它的點，當中這個金屬結，更是經典設計，看來靈活和優雅。腰帶配搭黑色更顯俐落和型格的感覺。

名牌皮帶推薦2026｜Bottega Veneta Small Knot Belt (BV官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式13. YSL Cassandre Thin Belt in Smooth Leather HK$3,500

以經典優雅風格設計為主，結合白色及帶復古感的金屬色，打造出古典和輕奢魅力，加上品牌的標誌圖案，締造出華麗感覺。腰帶以幼身設計，幫助修飾腰線，打造出更好看的造型線條。

名牌皮帶推薦2026｜YSL Cassandre Thin Belt in Smooth Leather (YSL官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式14. Burberry 窄版格紋 TB 腰帶 HK$3,300

以經典Burberry格紋圖案為主要重點，加上光滑亮面的標誌金屬扣，將復古與現代美學結合，打造出優美的感覺。腰帶設計幼身，可以襯搭淺色牛仔褲或裙子，以強調腰線。

名牌皮帶推薦2026｜Burberry 窄版格紋 TB 腰帶 HK$3,300 (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式15. Versace Greca Goddess Leather Belt 1.5cm HK$3,700

以復古風為主的Versace，腰帶同樣充滿古典魅力，以幼身腰帶設計，並以品牌Medusa圖案作中間，重塑巴洛克的華麗風格。腰帶可以配搭貼身服裝，締造優雅的氛圍。

名牌皮帶推薦2026｜Versace Greca Goddess Leather Belt 1.5cm HK$3,700 (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式16. PRADA Saffiano皮革腰帶 HK$5,450

以幾何風格的標誌圖案金屬扣為主，配搭經典Saffiano皮革，以獨有的蠟面潤飾，以及十字紋質感，展現出俐落的線條，提升陽光活力的感覺。

名牌皮帶推薦2026｜PRADA Saffiano皮革腰帶 (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式17. Loro Piana Alsavel Belt 絨面原色小牛皮 HK$4,900

簡約高質的設計，採用絨面原色小牛皮，以啡色配搭銀扣，締造優雅的quiet luxury。皮帶大小偏闊，可以修飾腰線，適合中腰至低腰的款式。

名牌皮帶推薦2026｜Loro Piana Alsavel Belt 絨面原色小牛皮 (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式18. Givenchy Voyou Belt in Shiny Leather HK$4,950

運用金色和白色的襯搭，締造出高雅魅力。皮帶採用亮面小牛皮，金屬扣側面低調地刻有品牌標誌，加上長帶設計，可將皮帶打個結，展現個人風格。

名牌皮帶推薦2026｜Givenchy Voyou Long Belt in Shiny Leather (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式19. Miu Miu 皮帶 HK$5,050

以較大型的Miu Miu品牌金屬標誌為主，配搭啡色小牛皮，締造日常簡約的時尚，易襯搭之餘不失現代的時尚感。皮帶以雙扣設計，固定尾端餘下的皮帶，這樣可提升整齊俐落感覺。

名牌皮帶推薦2026｜Miu Miu 皮帶 (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式20. Off-White Arrow Quote Leather Belt HK$2,950

以標誌性的箭頭圖案扣為主，配搭光滑顆粒感的皮革，打造出簡約優雅的感覺，同時帶有一點街頭玩味。腰條的闊度適中，容易配襯不同造型，而且長度可以調整，非常方便。

名牌皮帶推薦2026｜Off-White Arrow Quote Leather Belt (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式21. Maison Margiela Numeric Belt HK$2,750

相信認識這個品牌的人，都會喜歡其數字標誌，以順序排序的方式，塑造和而不同的美學。這個圖案用以作腰帶扣，搭以帶紋路的皮革，締造出簡鍊、歷數常新的魅力，可以配襯多個造型。

名牌皮帶推薦2026｜Maison Margiela Numeric Belt (品牌官網)

名牌皮帶推薦2026｜款式22. Marni Black Leather Belt with Metal Studs HK$8,100

以不同的窩釘打造層次圖案，加上大圓形金屬扣，打造出現代活力美稕。腰帶設計較粗身，適合連身裙或長身外套服飾，以展現出更優雅的造型輪廓。