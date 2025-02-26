返工卡片套推薦2025｜輕巧易攜之選！$2850起Gucci、CHANEL實用款

返工卡片套推薦2025｜返工帶備的物品，一般以精簡和整齊為主，因此卡片套（card holder）是個不錯之選，既能收納職員證、卡片、信用卡和散紙等，而且體積較小，攜帶時非常方便。以下整理11款時尚實的返工卡片套，大家不妨參考一下。



返工卡片套推薦2025｜款式1. Saint Laurent Cassandre Matelassé Leather Cardholder

購買方法：NET-A-PORTER (HK$2,850)

設有4個卡位，可以擺放簡單卡片、紙幣和八達通等，並以經典的Matelassé設計，打造出立體V字圖案，看來充滿時尚特色，更綴以品牌金屬標誌，散發高雅氣息。

返工卡片套推薦2025｜Saint Laurent Cassandre Matelassé Leather Cardholder (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2025｜款式2. Acne Studios Printed Leather Wallet

購買方法：NET-A-PORTER (HK$1,800)

以簡約為主的Acne Studios，卡片套使用優雅的芭蕾粉色，加上兩邊的縫線，充滿quiet luxury的感覺。卡片套內採用特別的剪裁，使線條更具活力，盡顯時尚魅力。

返工卡片套推薦2025｜Acne Studios Printed Leather Wallet (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2025｜款式3. Dior Saddle Bloom 卡片套 HK$3,950

品牌的馬鞍手袋素來深受女生們歡迎，而卡片套亦沿用這個D形馬蹬外形，加上灰色經典Oblique緹花圖案，正中少女們的心意。卡片套採用翻覆設計，裡面設有風琴式隔層，亦備兩個卡位，方便整理隨身物。

返工卡片套推薦2025｜Dior Saddle Bloom 卡片套 (Dior官網)

返工卡片套推薦2025｜款式4. Louis Vuitton Rosalie 零錢包 HK$3,300

以經典Monogram圖案，配襯年輕活力的粉紅色調，可以平衡出復古玩味，既帶輕奢魅力，又展優雅感覺。卡片套設有一個風琴式隔層、兩個名片夾層和一個拉鏈零錢格，收納度算高。

返工卡片套推薦2025｜Louis Vuitton Rosalie 零錢包 (LV官網)

返工卡片套推薦2025｜款式5. BURBERRY Check Business Card Case HK$3,100

不少人都迷上品牌的英倫簡約魅力，以杏色、米黃和黑色配搭，散發舒適療癒的氛圍，加上經典格紋以混紡羊毛打造成，盡顯輕奢感覺。卡片套包括兩個卡位及一個較鬆動的隔層。

返工卡片套推薦2025｜BURBERRY Check Business Card Case (BURBERRY官網)

返工卡片套推薦2025｜款式6. CELINE VICHY織物及牛皮革零錢卡袋 HK$3,300

運用經典黑白色調和格紋，打造出鮮明的活力時尚。卡片套特別使用拉鏈，方便擺放紙幣、硬幣和卡片，而且設有一個鏈扣，可以作為手袋裝飾，亦能扣在褲子上，作為時尚單品。

返工卡片套推薦2025｜CELINE VICHY織物及牛皮革零錢卡袋 (CELINE官網)

返工卡片套推薦2025｜款式7. GUCCI Ophidia 鑰匙包 HK$3,400

以復古風格為主，選用GG Supreme帆布製成，中間綴有織帶條紋細節。鑰匙包可以擺放卡片和散紙，非常實用，加上馬鞍腳蹬金屬扣，以及馬鞍外形，盡顯優雅品味。

返工卡片套推薦2025｜GUCCI Ophidia 鑰匙包 (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式8. CHANEL Classic Card Holder HK$5,600

經典而不過時的款式，配襯少女的櫻花粉色，展現甜美的春日氣息。卡片包採用菱格紋縫線，綴以金屬雙C標誌，締造簡約和高級的氛圍，而且裡面設有拉鏈位，方便擺放硬幣。

返工卡片套推薦2025｜CHANEL Classic Card Holder (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式9. Chloé Small Chloé Iconic Purse with Card Slots in Shiny Leather HK$3,500

延續簡易隨性的風格，Chloé卡片包使用拉鏈設計，方便擺放小型物件，右下角位置設有個潦草字體的標誌，締造率性魅力。近年Chloé都大推這個標誌字體，粉絲們不容錯過。

返工卡片套推薦2025｜Chloé Small Chloé Iconic Purse with Card Slots in Shiny Leather (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式10. Bottega Veneta Solstice Business Card Case HK$4,900

祟尚極簡主義的Bottega Veneta，卡片套採用雙面設計，而中間的金屬柱則方便開合，側邊的knot金屬繩結，更能固定位置，同時展現時尚感。