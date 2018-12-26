【Vintage手錶】Gucci、Westwood經典復古款　$3000以下有交易！

過往在中學的年代，身邊不少朋友、同學都有戴手錶的習慣，當時的手錶款式有五顏六色的、不同外形的，除了可用來看時間，想一下課後吃什麼外，更可為那沉悶至極的白色校服增添一份「生氣」；到了後來，市面上的手錶款式卻變得幾乎一式一樣，讓人猶疑應否入手。因此，越來越少人仍維持戴手錶的習慣。 但筆者總認為要是他們遇到款式特別的Vintage手錶，或能重新養成戴手錶的習慣，畢竟始終方便多了，還能當作首飾一樣配襯服裝！ 攝影：龔嘉盛

曾經也有在網上看過一些Vintage手錶，外型與顏色選擇上的確比起市面上手錶專門店所售的來得特別，而且更具備一種華麗感。唯一令我卻步沒有購入的原因，便是不知道它還能維持多久的壽命，畢竟Vintage款式本身已有一定的歷史，要是日後它的電池壞了、錶帶爛了，那麼豈不是又要再花一筆金錢購買一隻新錶？

不過，二手名牌袋網店Stylekiki店主Crystie卻告訴我：「如果是大型品牌的款式，一般來說都可以將手錶到該品牌的專門店維修，例如是Chanel、Hermès、Gucci，也可以找二手店幫忙到日本尋找相同年份的錶帶，至於電池，只需像普通手錶一樣到賣錶的店舖換電就可以了。」

同時，她又以店主入貨角度，推介了以下3款只需以約HK3,000多以下價錢就能入手的Vintage手錶，正在尋找特別手錶款式的女生，或能參考一下。

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Gucci 1100-L Bangle Watch With Interchangeable Bezels

這款Gucci Vintage手錶總共設有12個不同顏色的彩色圓框，如汽水蓋一樣擰開，然後換上需要的圓框便可以了，簡單快捷。另有一款沒有錶扣的款式：Gucci mechanical Bangle Watch With Interchangeable Bezels（左）市場上售價約HK$1,000左右。（龔嘉盛攝）

近年來最多人留意的必然是這款Gucci Vintage手錶，現時市場上售價約HK$3,100至HK$3,700。屬於90年代初的經典款式，據聞當時推出時的風靡程度令不少錶廠也仿效，相繼推出相似的款式。

這款Gucci Vintage手錶採用石英機芯，外形猶如一隻手鐲一樣，設有金色和銀色，鐲帶位設有兩個表扣開關和鎖定。而且特別的地方在於，它除了Gucci代表色的圓框，更另外附有11個不同顏色的彩色圓框，可因應當日心情與衣著而搭配，比起其他款式的手錶更具玩味感。

+ 3 + 2

Gucci Vintage Gold Watch

黑色、金色的配搭，更容易點綴整體造型。（龔嘉盛攝）

提到Vintage手錶，大部分款式都會以黑色、金色的組合搭配，大增奢華感，這款來自90年代中期的Gucci Vintage手錶則採用黑色錶面與金色鋼錶帶的配襯，市場上售價約HK$2,000至HK$2,500。

雖然整條錶帶沿用金色的設計，卻沒有任何的土豪味，比起現今這個年代所推出的金色款式來得更高貴。加上，90年代的手錶款式大多追求細緻、沒有任何數字的錶面，適合極簡主義者！

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Vivienne Westwood Leather Strap Ladies Watch

要留意的是，Vivienne Westwood Vintage手錶將會有限度收費保養。（龔嘉盛攝）

對比兩款Gucci較歷史悠久的Vintage手錶，走開英倫風格的Vivienne Westwood這款手錶則比較「新」，只是約10年前的款式，不過價格上較相宜，市場上售價只需約HK$1,600至2,000，想買來粗用的小資女也可考慮這個款式，但若然是鍾情於更歷史悠久的款式，就未必適合了！

這款Vintage手錶設有金屬鏈扣設計。（龔嘉盛攝）

這款Vintage手錶的特別之處在於，用來連接錶帶與錶面的金屬鏈扣設計，既有裝飾性，亦有較強的活動能力，戴起手上更舒服。而且，錶面上設有羅馬數字，方便看時間之餘，更像是一種時代的代表性，帶有一種古舊的感覺，講求實用與外貌並重。

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