【豬年限定名牌手袋】Gucci三隻小豬藏心思　Coach百搭性價比最高

還有半個月便踏入豬年，各大品牌陸續推出小豬圖案的限定單品與手袋，為農曆新年增添氣氛，看看以下可愛甜美與玩味十足的款式中，有沒有令你心動的小豬系列。

Gucci 充滿童趣的三隻小豬

充滿童趣的三隻小豬（Gucci）

Gucci為豬年設計了共三十五款單品，靈感來自迪士尼三隻小豬的故事，Ophidia系列經典的GG圖案配飾換成可愛的三隻小豬。限定系列款式包括Ace白鞋、各式小皮件和服飾、圍巾等等，另外更推出限定腕表，T恤和針織毛衣。完全可以從頭到腳都套上小豬衣飾。除了三隻小豬外，Gucci亦設計了配上翅膀的飛天小豬與跳舞小豬，充分體現「pigs might fly」（不可能的事）的概念，打破常規的創作為大家帶來驚喜。

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Chloe 中國風小豬

中國風小豬限定單品（Chloé）

對稱的小豬元素出現在Tess半圓馬鞍包與Roy Bucket水桶包上，加上藝術感的線條與配色，呈現出濃厚的中國風。農曆新年限定系列還包括衛衣、銀包、太陽眼鏡等等，寓意圓滿吉祥。

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Tory Burch 亮眼的立體小豬

搶眼的立體小豬單肩包（Tory Burch）

上年以臘腸狗為主題的限定品大受歡迎，今年繼續推出生肖限定系列，推出立體小豬單肩包，有搶眼的金色，碎花與格仔牛皮拼布三個款式，玩味十足。拜年時帶上金豬，可能可以多討幾封利是呢。

Coach 性價比高的可愛小豬

可愛又實用的小豬單品（Coach）

一向性價比高的Coach推出了可愛又實用的小豬單品，從飾物、卡片套、銀包到手袋，都換上以淺色為主派對小豬的圖案，喜歡喜慶感覺的可以選擇大紅色印有小豬圖案的碎花Tote bag。

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