Chanel創泳裝婚嫁潮流　老佛爺缺席春夏高訂時裝騷再掀退休傳聞？

老佛爺Karl Lagerfeld繼上年於巴黎時裝周以「室內的陽光與海灘」打造出話題性的時裝騷後，相隔幾個月再次於2019春夏高訂時裝周為Chanel設計出令人驚艷的設計地中海花園。貴為創意總監的老佛爺每次均以精心的打扮於騷後謝幕，豈料他竟缺席是次的時裝騷，謝幕一環由Chanel創意工作室總監Virginie Viard代之。最近兩季的時裝騷老佛爺身邊失去了Hudson Kroenig的影子，反而是與得力助手Virginie Viard同台謝幕，令人不禁懷疑老佛爺退下火線的傳聞未必是空穴來風。

Chanel將巴黎大皇宮化身成陽光明媚的地中海別墅（品牌提供）

巴黎正下著大雪，一牆之隔的大皇宮內化身成陽光明媚的地中海別墅。天橋中央設計成大型的水池，兩旁伴以棕櫚樹等綠色植物，加上拱橋形的樓梯，把嘉賓帶到十八世紀的Villa Chanel欣賞充滿活力的Chanel2019春夏系列。系列以花卉為設計重點，加上蕾絲、羽毛、刺繡等珍貴高級材質，一位位模特兒如穿上華衣的花仙子於池畔飛舞。模特兒以泳裝婚紗壓軸出場，整套造型從頭紗、泳衣到鞋子，均以閃爍的銀色亮片刺繡而成，顛覆傳統的新娘形象，若想過到沙灘舉辦婚禮的女生不妨考慮一下這套另類嫁衣。

模特兒Vittoria Ceretti以新娘造型壓軸出場（品牌提供）

2019春夏高訂時裝周展示款式

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老佛爺並未如以往般壓軸出場謝幕，取而代之的是創意工作室總監Virginie Viard伴隨著穿上泳裝婚紗的模特兒。其後品牌發言人指老佛爺因感疲倦而缺席是次的時裝騷，令人不禁為已經年屆八十五歲高齡的老佛爺身體狀態擔憂，加上早前傳出的退休傳聞，令人不禁好奇Chanel的未來動向。在官方未有消息公佈前，不如先重溫一下老佛爺多年來帶給我們的傳奇作品。

老佛爺缺席2019春夏高訂時騷，謝幕一環由創意工作室總監Virginie Viard代之（gettyimages ）

Chanel近年具話題性的時裝騷

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