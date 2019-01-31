【大掃除必讀】門窗灰塵、浴室污垢好難搞？家務達人教你執屋大法

農曆新年即將來臨，相信有不少人已經開始打理家中環境，趁着下班或是假日的時間，全家人都會裏裏外外一起大掃除，用清爽、整齊的空間，來迎接新的新年的到來。 這次邀請到台灣家務達人陳映如老師，分享如何輕鬆打掃客廳、廚房和浴室的「小步驟」。第一步，就讓我們從「家的顏面」客廳開始吧！

【窗戶區：去除灰塵是首要任務】

家中的門窗、鋁窗、紗窗，經過一整年的風吹日曬，想必一定積了不少的灰塵、棉絮，在不知不覺中影響了家中的環境整潔。然而，窗台、紗窗每次拆下來清洗，總會耗費不少時間，是否有輕鬆又省力的方式呢？陳映如老師特別提供了 3 個小技巧，分享給大家。

門窗邊的灰塵、棉絮該如何清理？立即按圖看看3個技巧吧▼

【皮製沙發：千萬不可碰到水】

許多家庭都喜歡以皮製沙發做為客廳的主體擺設，不僅舒適又多了一份生活品味，在清潔此類沙發時，陳映如老師也提醒了3個重點。

沙發是客廳的靈魂！立即按圖看看3個清潔沙發的貼士吧▼

【地毯：用吸塵機清理最佳】

大家都喜歡在冬天時舖上地毯，享受全家人圍爐、窩在一起的幸福感。只是，地毯又特別容易卡棉絮和灰塵，若要用水刷洗、晾乾，想必又是一個大工程。陳映如老師說，這時選擇吸塵機就是最好的選擇。

家中的吸塵機如果有地毯專用的吸頭，整理起來會比較省力；若只有一般的吸塵機，有一個小技巧是，先使用洗衣刷讓地毯的刷毛豎起、逆向刷，讓裏頭的髒污露出，再用吸塵機帶過，便會較容易把卡在地毯中的髒污吸起。

清洗地氈，選擇吸塵機就是最好的選擇。（Gettyimages／視覺中國）

上面陳映如老師分享了客廳各角落清理的妙招，讓我們受益良多。以下將告訴大家，廚房與浴室應該如何打掃，並有哪些需要留意的小細節！把一切都整理清潔好之後，就能「閃亮亮地」迎接新年囉！

【廚房環境：藏身各處的油垢清潔法】

說到廚房清潔，最惱人的就是卡在各處的油垢。對此，陳映如老師挑出了 3 個常見之處，向大家一一解答。

說到廚房，最令人生厭我必定是油垢！立即按圖看看3個清潔油垢的常見問題及解決方法吧▼

【浴室環境：保持乾燥很重要】

浴室，通常位於家中比較隱密的位置，較容易有潮濕的問題。針對清理的方式，陳映如老師一樣提出了3個小步驟與大家分享。

浴室的濕氣會令霉菌滋生，在牆身或罅隙形成黑色斑點！立即按圖看看3個針對性的清理方式吧▼

綜觀上述客廳、廚房和浴室的清潔方式，其實不需要耗費太多的時間和力氣，就能讓原本髒亂的環境變整潔。平常懶得打掃的你，趁着過年的時候將家中裏外外打掃一次。

看到這邊，大家趕緊捲起袖子好好打掃，動員全家人一起幫忙，相信很快就能讓家居煥然一新，在新的一年也能有個好的開始！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】