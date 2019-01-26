平底鞋減價購物攻略　梅根熱捧小資價PVC材質成大熱　裙褲如何襯

又到女生最愛的減價季節，意味可以平價入手平日不捨得購買的物品，但如果要買齊「衫褲鞋襪」的話，想必一定會買到破產了！那麼不如從中挑選一項平日最難買的單品？而筆者則認為是鞋子了，要買到一雙價格適中、舒適又好襯的鞋款，實在是太艱難。

尤其是近來的天氣忽冷忽熱，早上與傍晚極大溫差，即使配襯好了身上的衣服，亦未知應該配襯怎樣的鞋款，靴款類未免太誇張，畢竟天氣也未至於十分寒冷；而波鞋款則未能配襯到各類型的服裝，尤其是需要上班的日子。

這時候，一雙平底鞋絕對像是救星一樣，無論是配襯上班的Smart Casual，或是平日休假時的牛仔褲，都搭配得宜。

雖說平底鞋易於配搭不同剪裁的裙款和褲款，穿著時既快捷又方便，是女生趕出門的恩物，不過普遍160cm身高的香港女生，穿上平底鞋後未免會像身高矮了5cm一樣，更不要說是嬌小一族的女生了。當然，若你依然希望能穿上舒適的平底鞋，甚至能夠顯高的話，那就要借助一些小技巧了，以下精選了容易搭配不同風格服裝的3款平底鞋款，就藉這個減價時刻入手吧！

Loafer Flat

簡單款式的Loafer Flat，可帶來增高效果。(Pinterest)

有圖案的鞋款確實會加深別人的留意，但過於花巧的款式只會令你的腿部在視覺效果上縮短，然而可選擇款式極簡的Loafer Flat，特別是愈簡潔的款式愈能顯腿長，同時最好選擇與膚色接近的款式，如擁有白皙膚色的女生可挑選裸色、米色、白色等顏色；至於健康膚色女生則可選擇深啡、卡其等色彩，透過視覺上打造長腿。

+ 14 + 13 + 12

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Ghita Ballet Flat

Ghita Ballet Flat配襯不同類型服裝可帶來截然不同的感覺。(PInterest)

Ghita Ballet Flat成為近幾年女生必備的款式之一，尢其是Valentino推出的款式爭相成了當年必搶之物，甚至引起不少小店的抄襲。雖然現在潮流已退了一半，但它的好襯程度絕對值得入手。

除了可於穿著長褲時搭配一雙Ghita Ballet Flat，用來搭配短裙亦十分適合，露出的肌膚不但能拉長腿部比例，亦可因應不同的剪裁帶來截然不同的感覺，選擇A-Line剪裁的裙款配襯，可營造一種佻皮年輕感；而配襯直筒裙的話，則能增加一份女性魅力。加上，鞋款的搭帶能修飾腳形，亦能增添小性感。

不過，想要加強顯高的視覺效果，謹記要選擇尖鞋頭的款式，以幫助拉長小腿比例。

+ 10 + 9 + 8

PVC Flats

梅根（Meghan Markle）早前亦穿上了Gianvito Rossi透明色拼乳牛圖案的高跟鞋出席活動，雖然是高跟鞋款式，但同樣具PVC材質。若不習慣穿高跟鞋的女生，或可選擇平底鞋。(GettyImages)

PVC將會是2019春夏的趨勢之一，Giorgio Armani、Marc Jacobs、Mary Katrantzou等時裝品牌均有將PVC元素的鞋款帶到Fashion Show中，而另一時尚指標：英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）在早前出席探訪活動時亦穿上了Gianvito Rossi透明色拼乳牛圖案的高跟鞋。雖然不是平底鞋款，但足已證明PVC的熱潮，如果平日不習慣穿高跟鞋的女生，或可考慮平底鞋款。

PVC Flats 當中部份呈透明，露出腳背，有效修飾和拉長雙腳，配襯裙款達到顯高、顯瘦的效果。不過如果平日喜歡穿長褲的女生，亦可選擇九分長度的褲款，或捲起褲腳，露出腳踝，使雙腿看上去更為修長。

不過，由於是PVC材質的關係，謹記於穿著時多加留意腳汗的問題，留意鞋身透明位置會否因腳汗而焗成一層層的霧氣，否則若被人察覺到的話，就會形成一種尷尬了。然而，平日已受腳汗困擾的女生，與其要冒上大風險，不如就選擇其餘兩款平底鞋款吧！

+ 4 + 3 + 2

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）