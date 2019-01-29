【CHANEL SS19】優雅OL必備 春夏「魚尾裙」熱潮強勢襲來！

早前，CHANEL在巴黎大皇宮公佈SS19系列。看CHANEL的是時裝秀，當然要留意極豐話題性又精緻的舞台設計，以及老佛爺如何在傳承傳統底下創出新意。 如果你向來喜歡CHANEL流露出來的優雅知性感，SS19系列也不會讓你失望之餘，甚至有意料驚喜：魚尾裙出現了！

CHANEL SS19這襲全黑魚尾裙配連腰襬上衣，classic又優雅，好看得讓人想大叫！

於1月22日發佈的CHANEL SS19系列，除了有具標誌性的軟呢鉛筆裙之外，今季焦點在於品牌承襲去年開始大熱的tea length長裙，推出不少長至腳踝的直身裙、A字長裙、傘裙之外，以及壓軸出場、以刺繡打造的泳衣形婚紗。

壓軸出場的泳衣形婚紗，讓人眼前一亮！

作為一位裙子控，卻瞬間被一束又一束魚尾裙迷倒。能夠展現出女性身體線條且不失浪漫的魚尾裙，向來都是不少女子的最愛。可是魚尾裙並不易掌握，一來傳統魚尾長裙於日常生活而言過份隆重，二來魚尾裙的剪裁對於身材要求比較高，因此魚尾裙對大部份女生而言，只不過是可望而不可即的夢想。

幸好近年不少品牌相繼推出變奏版魚尾裙，利用不同剪裁、布料、紋理，打造出適合不同體型的魚尾裙。今次CHANEL以白色皺褶雪紡、蕾絲、啞光絲緞、羅緞繡珠片連蕾絲等布料，打造出不同長短及顏色的魚尾裙，每套都好看得讓人想瘋狂大叫！

+ 7 + 6 + 5

而CHANEL亦示範了非常高質的魚尾裙穿搭法。因為連身魚尾長裙太「蝦人著」，因此坊間推出不少半截魚尾裙，讓大家可以利用穿搭來修飾身型。CHANEL利用了腰帶加合身西裝外套，平衡魚尾裙的嫵媚感之餘，亦為整個造型加添知性及灑脫氣質，非常適合上班一族參考！

一覽CHANEL SS19其餘造型：

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